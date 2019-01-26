«دريم كاسل» يتوج ببطولة الراشدية و«دبي» يقتحم قلعة الفهيدي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:أحمد عزت

واصل مضمار ميدان العالمي سباقاته المثيرة؛ حيث شهد أمس الأول السباق الرابع بكرنفال كأس دبي العالمي، والذي جرى برعاية شركة الإمارات العالمية للألمنيوم «إيجا»، وتضمن 6 أشواط مثيرة خُصصت للخيول المهجنة الأصيلة، وشهد السباق مشاركة 65 خيلاً تنافست على مجموع جوائز مليون و45 ألف دولار أمريكي.

جاء السباق كعادته مثيراً، وتمكنت خيول جودلفين من تحقيق 3 بطولات «هاتريك»، أبرزها تتويج «دريم كاسل» بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور ببطولة الراشدية في الشوط الثالث، وفوز «دبي» ببطولة قلعة الفهيدي التي أقيمت في الشوط الخامس، بإشراف أبلبي.

وواصل الجواد الرائع «دريم كاسل» لجودلفين انتصاراته، بإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، وحقق الفوز الثاني له على التوالي، وتمكن من التتويج ببطولة الراشدية في الشوط الثالث الذي بلغ مجموع جوائزه 250 ألف دولار، وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1800 متر «الفئة الثانية» بعدما قاده الفارس كريستوف سوميلون ميرفي لقطع مسافة الشوط في زمن بلغ 1:48:24 دقيقة وبفارق 3 طول. وشهد هذا الشوط الذي جرى بالمسار العشبي إثارة وتنافساً كبيرين، وحسمت خيول جودلفين الفوز بالمراكز الأربعة الأولى لصالحها، لكن المراكز الثلاثة الأولى كانت من نصيب الخيول التي يتولى سعيد بن سرور الإشراف عليها.

ويعد هذا الفوز هو الثاني ل «دريم كاسل» على التوالي في مضمار ميدان هذا العام، وترك المركز الثاني ل«ليش لا» وحصد «ريسينج هيستوري» ثالث المراكز وهما لجودلفين من إشراف سعيد بن سرور.

وتمكن الجواد «دبي» لجودلفين، ابن «دباوي» من الفوز ببطولة قلعة الفهيدي التي جرت في الشوط الخامس الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة «ج2»، وشارك بهذا الشوط الذي جرى لمسافة 1400 متر بالمسار العشبي، 13 خيلاً، فيما بلغ مجموع جوائزه 250 ألف دولار.

وقطع «دبي» بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة الفارس جيمس دويل، مسافة الشوط في زمن 1:23:40 دقيقة وبفارق 1.75 طول.

وكان المركز الثاني من نصيب «ميثكال ماجيك» وحصد «برافو زولو» المركز الثالث، وهما لجودلفين بإشراف المدرب شارلي أبلبي.

وفاز المهر «مانجوزي» لأحمد الشيخ، بسباق تحضيري البستكية الذي أقيم في الشوط الثاني الذي خُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1900 متر، وجرى على المسار العشبي، وشارك به 14 خيلاً، وبلغ مجموع جوائزه 100 ألف دولار.

وقطع «مانجوزي» بإشراف عميد المدربين علي راشد الرايحي وقيادة الفارس فرناندو جارا، مسافة الشوط في زمن بلغ 1:59:59 دقيقة وبفارق نصف طول، تاركاً المركز الثاني ل«استهداف» لجودلفين، بإشراف المدرب سعيد بن سرور.

وحقق «مازيني» لأحمد القطان وفوزي ناس، أول انتصارات اليوم ليتوّج بسباق السرعة الذي شهده الشوط الأول وجرى على المسار العشبي لمسافة 1000 متر.

وقطع «مازيني» بإشراف فوزي ناس وقيادة الفارس تاج أوشي، مسافة الشوط في زمن بلغ 57:23 ثانية، وبفارق بلغ رقبة عن أقرب منافسيه.

وشارك بهذا الشوط الذي بلغ مجموع جوائزه 175 ألف دولار، 8 خيول، وجاء في المركز الثاني «هيت ذا بيد» لنقابة ستريت تو فيكتوري، بإشراف بينيان.

وتوج الجواد «سالتراين دبي» لسمو الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، ببطولة الشوط الرابع الذي خُصص للخيول المهجنة لمسافة 2000 متر على المسار الرملي، ومجموع جوائزه 135 ألف دولار.

وقطع الجواد البالغ من العمر 6 سنوات، بإشراف المدرب ساتيش سيمار وقيادة الفارس ريتشارد مولن، مسافة الشوط في زمن بلغ 2:05:79 دقيقة وبفارق 1.25 طول، وجاء في المركز الثاني «منتسرات» لأحمد المهيري، بإشراف سانديب جاداف.

وتوج «سبوتيفاي» لجودلفين، بكأس الشوط السادس الختامي الذي جرى على المسار العشبي وبلغ مجموع جوائزه 135 ألف دولار وخُصص للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 2410 أمتار بعدما قاده الفارس كريستوف سوميلون بإشراف شارلي أبلبي لقطع مسافة الشوط في زمن قدره 2:30:78 دقيقة وبفارق رقبة، تاركاً المركز الثاني «شاربلو» لبدر المطوع بإشراف أحمد بن حرمش.

جواد جودلفين يحصد لقبين في أقل من شهر

سعيد بن سرور: بطولة دبي تيرف الوجهة المقبلة لـ «دريم كاسل»

واصل المدرب العالمي سعيد بن سرور حصد البطولات في كرنفال كأس دبي العالمي، وأضاف لرصيده بطولة جديدة، بعد فوز جواد جودلفين «دريم كاسل» ببطولة الراشدية «جروب 2» في رابع سباقات كرنفال كأس دبي العالمي هذا الموسم.

وبسطت خيول جودلفين سيطرتها على بطولة الراشدية التي تبلغ مسافتها تسعة فيرلونج، حيث واصل «دريم كاسل» انتصاراته هذا العام، وتغلب بسهولة على رفيقيه بالإسطبل «ليش لا» و«ريسنيج هيستوري» ليحرز المدرب الكبير سعيد بن سرور المراكز 1، 2، 3 في السباق.

وما لبث «دريم كاسل» ذو الخمس سنوات، أن اختبأ خلف منافسيه في الصف الرابع بالجهة الداخلية بقيادة كريستوف سوميلون، فيما تكفل «باي أوف بويتس» بقيادة السباق متقدماً على «ريسينج هيستوري» ومن خلفهما «ليش لا» و«بلير هاوس» في الصفوف الخلفية من بين تسعة خيول تنافست على اللقب.

وواصل «باي أوف بويتس» الاحتفاظ بأفضلية التقدم حتى الدخول الى المسار المستقيم قبل أن ينقض عليه «دريم كاسل» ويتخطاه قبل فيرلونج ونصف من خط النهاية، ثم عزز من خطواته لينفرد تماماً بالصدارة مبتعداً عن منافسيه ومحققاً فوزاً ثميناً بفارق ثلاثة أطوال ومن خلفه ابن «ستريت كراي» الجواد «ليش لا» في المركز الثاني ثم «ريسينج هيستوري».

وعلّق المدرب العالمي سعيد بن سرور على الأداء الرائع الذي قدمه الجواد ذو الخمس سنوات «دريم كاسل»، ليواصل بدايته الرائعة في العام 2019، حيث سبق وسجل فوزاً آخر على نفس المضمار والمسافة بسباق سنجسبيل ستيكس (ج3) في 3 يناير/‏كانون الثاني الماضي، فقال: «كان من الرائع حقاً رؤية «دريم كاسل» يتألق ويقدم مستوىً باهراً للمرة الثانية هذا العام وربما يمضي على ذات الطريق الذي سلكه رفيقه «بن بطل»، الذي فاز بنفس السباقين في العام الماضي».

وأضاف: «دريم كاسل» يؤدي بصورة طيبة للغاية، وأحببت الكيفية التي أنهى بها السباق، إنه جواد صلب وأظهر قدرة فائقة على الحركة، كما بدا أيضاً هادئاً ومرتاحاً، ولعلها إشارة جيدة للمستقبل.

وتابع المدرب العالمي: «لقد تغير كثيراً منذ مشاركته السابقة، كان أكثر سرعة كما أن انتقاله كان سلساً للغاية، وأعتقد أن بإمكانه تحقيق مزيد من التحسن وبالفعل هو حصان رائع جداً للسباقات الكبيرة».

وعن الوجهة المقبلة للجواد، قال سعيد بن سرور: «ستكون الخيارات مفتوحة، وسنتحدث إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، ليتخذ القرار النهائي، ولعل أحد الخيارات المطروحة سيكون سباق ج1 دبي تيرف في أمسية كأس دبي العالمي المقرر لها 30 مارس/‏آذار المقبل».

وتابع بقوله: «إنني مسرور أيضاً بمستوى «ليش لا» و«ريسينج هيستوري»، كانت نتيجة جيدة منهما أن يحرزا المركزين الثاني والثالث».