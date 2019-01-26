سباق مهرجان الشيخ زايد التراثي للمحامل الشراعية ينطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ينطلق، ظهر اليوم، سباق «مهرجان الشيخ زايد التراثي للمحامل الشراعية»، فئة 60 قدماً، «الجولة الأولى للموسم الجديد»، الذي ينظمه «نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت»، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بجوائز تبلغ أربعة ملايين درهم، إضافة إلى ثلاث سيارات لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

وتأتي إقامته، اليوم؛ بعد تأجيله منذ أسبوعين؛وينتظر أن تكون الإثارة حاضرة في منافسات اليوم لمسافة 20 ميلاً بحرياً؛ وذلك لعدة أسباب؛ أولها: الظفر بالجوائز القيمة، وثانيها لانطلاقة الموسم بشكل قوي.

ويشارك في المنافسات أكثر من 1500 بحار من مختلف أنحاء الدولة، وقد أعد «أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت» العدة لسباق مميز.

وأعرب أحمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت عن ثقته في نجاح الموسم الجديد، وتحقيقه الطموحات، التي يتطلع إليها النادي، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة هو الأساس، الذي سيقوم عليه النجاح المتوقع.