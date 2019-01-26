ختام ثانية جولات بطولة «أم الإمارات» للجوجيتسو

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختتمت أمس، منافسات الجولة الثانية من بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات، التي تقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات).

وشهدت البطولة منافسات استثنائية بين اللاعبات الإماراتيات اللاتي حضرن من مختلف إمارات الدولة، لخوض المنافسات التي أقيمت في صالة مبارك بن محمد الرياضية في أبوظبي وسط حضور نسائي حاشد.

وقدمت اللاعبات الإماراتيات المشاركات أداء متميزاً، يعكس الخبرة التي اكتسبنها منذ انطلاق البطولة في نسختها الأولى خلال الموسم الرياضي 2016-2017، خاصة مع وجود عدد من اللاعبات اللاتي حققن نجاحات دولية خارجية.

وخاضت اللاعبات منافسات استثنائية على أبسطة البطولة، أشعلن فيها حماس الجمهور، وسط أجواء من الهتافات والتشجيع والدعم والحماسة.

من جانبها، تقدمت سميرة مرشد الرميثي، عضوة مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بجزيل الشكر لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، والقيادة الرشيدة، على ما تقدمه من رعاية كريمة ودعم للرياضة النسائية، خاصة في بطولة «أم الإمارات» لجوجيتسو السيدات. وقالت الرميثي: «الرعاية الكريمة التي تحظى بها البطولة تجعلنا نشعر بالفخر تجاه ما تقدمه الدولة من دعم للمرأة، لتبدع على الساحة الرياضية من دون أي قيود، ووفقاً للعادات والتقاليد التي نشأت عليها في مجتمعنا الوطني، لتتمكن من تحقيق مزيد من النجاحات في بيئة تناسبها، ضمن أحداث رياضية تهتم بالمرأة بشكل خاص، لتحظى الدولة بجيل قوي من الرياضيات المتميزات اللاتي سعين خلف تحقيق طموحاتهن بكل جد».

وقالت الرميثي: «إن الروح الرياضية المتسامحة هي واحدة من أهم القيم التي يتحلى بها لاعب الجوجيتسو، ولذلك نحن نسعى دائماً إلى ترسيخ هذه القيمة بين لاعباتنا ولاعبينا».

وشاركت في البطولة نخبة من أهم اللاعبات الإماراتيات اللاتي عملن على رفع راية الدولة عالياً على منصات التتويج الدولية، ومنهن اللاعبة بلقيس الهاشمي التي فازت بجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي 2019، لتحصد في الجولة الثانية من بطولة «أم الإمارات» ميدالية ذهبية تضيفها إلى رصيدها الاستثنائي من الميداليات الذهبية التي حصلت عليها بفضل مهاراتها العالية.

وفازت اللاعبة مهرة الرويس بالميدالية الذهبية من فئة الحزام الأزرق لوزن 44 كيلوجراماً، فيما حصدت اللاعبة هيا الجهوري، من نادي الوحدة، الميدالية الذهبية عن فئة الحزام الأزرق لوزن 82 كيلوجراماً.

من جانبها، قالت شيخة العيسائي (إدارية في نادي العين للفتيات): «حصدنا المركز الأول في الجولة الأولى من البطولة، واليوم نسعى إلى أن نحصده أيضاً؛ إذ إن هناك 69 فتاة تشارك من نادي العين في البطولة. ومن جانبنا عملنا على توفير كل الاستعدادات اللازمة للاعباتنا حتى يُحرزن أكبر عدد من الميداليات الملونة. فاليوم نعود إلى العين ومعنا فوز جديد».

من جهة أخرى، أعلن اتحاد الإمارات للجوجيتسو استكمال الاستعدادات النهائية لانطلاق الجولة الثانية من بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للجوجيتسو اليوم، والتي ستقام في نادي الشارقة الرياضي بمشاركة 11 نادياً على مستوى الدولة.

وتحظى بطولة كأس نائب رئيس الدولة، بأهمية كبيرة، حيث تعتبر واحدة من بطولتين محليتين فقط، تتيح للأندية الرياضية على مستوى الدولة، فرصة المنافسة للفوز بواحد من أغلى الألقاب الوطنية، بعد بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة.