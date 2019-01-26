هزاع بن زايد: مبروك لفرسان الإمارات الفوز الرائع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الرئيس الفخري لاتحاد الامارات لكرة القدم المباراة أمام أستراليا، وتقدم سموه الحضور الذي بلغ نحو 25 ألف متفرج.

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد، «الأبيض» على فوزه، وكتب عبر حسابه في «تويتر»: «فرسان الأبيض يواصلون صنع الفارق ويحققون فوزاً جديداً رائعاً.. مبارك للمنتخب بفرسانه وإدارييه وكل الشكر للجمهور الإماراتي والعربي الذي كان حاضراً للدعم والمساندة... بهذه الروح الإيجابية والتنافسية العالية قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة».

نهيان بن زايد: رجال «الأبيض» نجوم فوق العادة

توجه سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أبوظبي الرياضي بالتهنئة إلى قيادة دولة الإمارات الرشيدة وشعب الإمارات بفوز منتخبنا الوطني وتأهله لنصف نهائي كأس آسيا 2019، وقال سموه: «لقد أثبت رجال «الأبيض» أنهم نجوم فوق العادة بعزيمتهم وإرادتهم الشجاعة من أجل إعلاء راية الوطن وهو الهدف الأسمى، نتمنى لهم التوفيق في مشوارهم القادم».

خالد بن محمد بن زايد: قول وفعل يا عيال زايد

توجّه سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بالتهنئة لفوز المنتخب الإماراتي وتأهله للمربع الذهبي بكأس آسيا بعد فوزه على حامل اللقب منتخب أستراليا بهدف دون رد، وقال سموه: «ألف مبروك لعيال زايد على الفوز والصعود للدور نصف النهائي في بطولة كأس آسيا 2019.. قول وفعل ياعيال زايد».

قرقاش: راية الإمارات خفاقة في سماء آسيا

عبر الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، عن فرحته بالفوز الذي حققه الفريق الوطني لكرة القدم بالفوز على المنتخب الأسترالي، والتأهل للدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا، وقال في تغريدة على «تويتر»: «بالإرادة والإصرار والروح القتالية شباب الوطن يرفعون راية الإمارات خفاقة في سماء آسيا».

ابن ثعلوب: رجال زايد كانوا بحجم التحدي

رفع محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس مجموعة أبوظبي لبطولة أمم آسيا لكرة القدم أصدق التهاني والتبريكات للقيادة الرشيدة بمناسبة فوز منتخبنا الوطني على منتخب أستراليا حامل اللقب والتي تمثل فرحة وطن، حيث كان رجال زايد بحجم التحدي وهم يواجهون فريقا كبيرا بحجم المنتخب الأسترالي بنجومه الكبيرة، وهو ما يعبر عن فخر الجميع بهذا الإنجاز.

وقال ابن ثعلوب «استحقت الجماهير الوفية التهنئة على ما تحقق بعد أن آزروا رجال الأبيض الذين أظهروا روح التحدي وقاتلوا بجسارة وهم يدافعون عن شعار الوطن بحماس ومسؤولية استثمارا للرعاية الكريمة والدعم اللامحدود الذي يجده قطاع الشباب والرياضة من قيادتنا الرشيدة».

وتابع «لا شك أن الفوز يمثل الكثير في مسيرة كرة الإمارات بعد ان ساهم الجميع في صنع تلك الفرحة بإشراف المدرب الإيطالي زاكيروني والطاقم المساعد والإداري وجميع من ساهم في بلوغ تلك المرحلة، والتهنئة مكررة للجماهير الوفية التي كانت وراء انتصارات الأبيض الإماراتي في مشواره الكروي الذي لم ينته».