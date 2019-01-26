الجماهير ترفع «تيفو» الطريق إلى النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رفعت الجماهير الإماراتية لوحة «تيفو» في المدرجات المقابلة للمنصة الرئيسية مكتوباً عليها باللغة الإنجليزية «الطريق إلى النهائي»، وبداخل اللوحة الكبيرة مكتوب «الفوز وحده»، في منظر رائع، كما قامت الجماهير بدورها على أكمل وجه، وشجعت بحرارة طوال زمن المباراة.

كما التفت الجماهير الأردنية والسورية والسودانية والمصرية بجانب عدد من الجنسيات الأجنبية الأخرى حول «الأبيض»، وتواجدت بكثافة في استاد هزاع بن زايد، وساندت، بجانب الجماهير الإماراتية، منتخبنا الوطني في مواجهة حامل اللقب، وبثت الحماس في نفوس اللاعبين، وكان لها الدور البارز في تحقيق الانتصار التاريخي.

حضور مميز

حضر المباراة الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان والدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة وآرثر ميلتون سبايرو سفير أستراليا.



أصغر لاعب بديلاً لمحمد أحمد



شارك خليفة الحمادي في الدقيقة 12 من المباراة بديلاً لمحمد أحمد الذي خرج مصاباً، ليصبح أصغر لاعب يشارك في صفوف الإمارات بالبطولة.

ويعد خليفة الحمادي المولود في السابع من نوفمبر 1998،من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل جيد في كرة الإمارات.