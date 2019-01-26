حمدان بن محمد يشهد ثالث أيام مهرجان ولي عهد دبي للهجن

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: عصام هجو

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، تحديات رموز اللقايا لهجن أبناء القبائل ضمن مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن العربية الأصيلة، والتي أقيمت أمس بحضور الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس اتحاد الإمارات للبادل تنس الذي قام بتتويج الفائزين بالرموز.

وظفرت «غزة» لحمد عبيد حمد المنصوري بكأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح بعد أن تمكنت من الوصول إلى خط النهاية مسجلة توقيتاً مميزاً وقدره 7:21:1 دقيقة، فيما كان «متعب» هو عنوان بندقية اللقايا الجعدان المفتوح والتي ذهبت إلى محمد عبيد المنصوري.

وأهدت «الكدرية» حمد عبيد العامري كأس ولي عهد دبي للقايا البكار المفتوح للإنتاج، بعد أن حصلت على توقيت زمني وقدره 7:20:8 دقيقة، وكسب «شاهين» لسيف دحبة العفاري الصراع الكبير على بندقية اللقايا الجعدان المفتوح للإنتاج.

ومضى التوقيت الأفضل في التحديات المسائية لهجن أبناء القبائل لمصلحة «وجنة» لمحمد علي العفاري، وكان ذلك في الشوط التاسع.

وشهدت الفترة المسائية إقامة ثمانية عشر شوطاً، حيث حصل الفائزون على المراكز الأولى في الأشواط من الخامس وحتى الثامن عشر على سيارات فاخرة «نيسان استيشن، ونيسان سفاري، وكروزر بيك أب»، بينما حصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في الأشواط على جوائز نقدية قيمة.

وتمكن عبدالعزيز سيف الكتبي من الحصول على أربع نقاط مهمة في سباق بيرق الناموس، وذلك من خلال فوز «قبة» بالمركز الثاني في الشوط الرئيسي للبكار المفتوح «وصيفة الكأس».

ورفع صالح محمد بن نصرة العامري رصيده في جائزة بيرق الناموس إلى 22 نقطة، وذلك بعد حصول «جسار» على أربع نقاط، بعد أن حل في المركز الثاني في الشوط الرئيسي للجعدان المفتوح «وصيف البندقية»، وبالمقابل وصل مبارك أحمد مطر الخييلي برصيده إلى عشر نقاط بعد حصول «أدهم» على نقطتي المركز الثالث في نفس الشوط.

وأهدت «الكدرية» حمد عبيد العامري ست نقاط مهمة، بعد فوزها بكأس البكار المفتوح للإنتاج، لترفع رصيد مالكها في بيرق الناموس إلى 12 نقطة، فيما وصل علي راشد سعيد المري برصيد نقاطه إلى أربع عشرة نقطة بعد حصول «متعبة» على النقاط الأربع لوصيف الكأس في نفس الشوط، وبالمقابل باتت نقطة وحيدة تفصل بين عبدالعزيز سيف علي سويلم الكتبي ومتصدر جائزة بيرق الناموس محمد راشد بن غدير، وذلك بعد أن رفعت «ملامة» رصيد بن كليب إلى 39 نقطة بعد حصولها على نقطتي المركز الثالث في ذات الشوط.

ومنح «الشامي» وصيف بندقية الجعدان المفتوح للإنتاج مالكه محمد سلطان الكتبي 4 نقاط مهمة رفع بها رصيده في بيرق الناموس إلى 22 نقطة، فيما رفعت نقطتا المركز الثالث اللتان حصل عليهما «نهاب» رصيد مظفر محمد خموة العامري في جائزة بيرق الناموس إلى 16 نقطة.

وشهدت الفترة الصباحية إقامة 22 شوطاً في سن اللقايا لهجن أبناء القبائل، منها اثنا عشر شوطاً لهجن الإنتاج، ينال أصحاب المراكز الأولى فيها سيارات «نيسان استيشن، ونيسان سفاري، وكروزر بيك أب»، بالإضافة إلى عشرة أشواط نقدية، وينال الفائزون بالمراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط مبالغ نقدية قيمة.

وحازت «متعبة» لعبدالله حمد نهيان العامري الصدارة في الشوط الأول للقايا البكار المحليات للإنتاج، وبالمقابل ذهب الشوط الثاني للقايا البكار المهجنات للإنتاج لمصلحة «حدث» بشعار صالح حمد الوهيبي، وكسب «النادر» ملك مسلم سالم ثعلوب الدرعي التحدي الثالث، والذي خصص للقايا الجعدان المحليات للإنتاج، ومضى الشوط الرابع إلى «المتوكل» بشعار حمد سالم خليفة الكتبي والذي تمكن من حصد الصدارة، وكان التوقيت الأفضل في الفترة الصباحية من نصيب «شاهين» لسهيل سالم ثعلوب الدرعي صاحب الصدارة في الشوط السابع بتوقيت وقدره 7:24:4 دقيقة.

تحديات اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ اليوم

تقام صباح ومساء اليوم تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ، وتشهد الفترة الصباحية إقامة 16 شوطاً للمحليات والمهجنات، وستكون الجوائز نقدية لأصحاب المراكز من الأول وحتى العاشر في جميع هذه الأشواط، وبالمقابل ستقام في الفترة المسائية تسعة عشر شوطاً، وتتنافس المؤسسات الكبرى لهجن أصحاب السمو الشيوخ على رموز اللقايا المفتوح من خلال الشوطين الأول والثاني، بينما خصصت الأشواط من الثالث وحتى الخامس عشر للمطايا (المحليات والمهجنات)، بينما ستكون الأشواط الأربعة الأخيرة للهجن من إنتاج مؤسسات هجن أصحاب السمو الشيوخ، وينال الفائزون بالمركز الأول في جميع الأشواط من الثالث وحتى التاسع عشر سيارات فاخرة (نيسان ستيشن، نيسان سفاري، كروزر بيك أب)، ويحصل أصحاب المراكز من الثاني وحتى العاشر في جميع الأشواط على جوائز نقدية قيمة.