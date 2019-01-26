كيروس يقبض على صدارة ثاني أيام جولف أوميجا دبي ديزرت

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قبض المصنف 418 على العالم الإسباني إلفارو كيروس، أمس، وبرصيد 11 ضربة تحت المعدل، على صدارة الجولة الثانية في بطولة «أوميجا دبي ديزرت كلاسيك» للجولف، المقامة منذ الخميس الماضي على ملعب المجلس في نادي الإمارات في دبي، ويسدل الستار على نسختها الثلاثين اليوم، والبالغ إجمالي جوائزها المالية ثلاثة ملايين دولار، وتشهد منافسة 150 من نخبة لاعبي العالم.

واستطاع حامل لقب بطولة دبي في نسخة 2013 الإسباني كيروس، استعادة تألقه في البطولة، بعد أن أنهى اليوم الثاني بإجمالي 133 ضربة، محققاً خلالها 11 ضربة تحت المعدل كانت كفيلة باعتلائه الصدارة، بفارق الضربة الواحدة تحت المعدل عن كل من الفرنسي ماثيو بافون المصنف 236 على العالم، والانجليزيين كاليون شنوكين المصنف 311 على مستوى العالم، وماثيو فيتزباتريك المصنف 39 على مستوى العالم.

وعرف الإسباني في اليوم الثاني كيفية القفز 30 مرتبة دفعة واحدة، بعد أداء قوي حقق خلاله ثماني ضربات تحت المعدل، التي أضافها لرصيده البالغ ثلاث ضربات تحت المعدل التي أنهى عليها اليوم الأول والجولة الافتتاحية لبطولة دبي، ما منحه اعتلاء الصدارة.كما شهدت منافسات أمس، تألق السويدي كريستوفير بيربيج المصنف 1199 عالمياً، بعد أن نجح بيربيج في إدخال الكرة في الحفرة بضربة واحدة، وذلك عند الحفرة السابعة التي تبعد مسافة 186 ياردة عن نقطة البداية، والتي تمنح صاحب هذا الإنجاز هدية قيمة من «أوميجا» الراعي الرسمي للبطولة.

وواصل الصيني لي هاوتونج حملة الدفاع عن لقبه للعام الماضي، بصعوبة، بعد أن اكتفى على مدار اليومين الأول والثاني بتحقيق ثماني ضربات تحت المعدل، التي وضعته في المركز 20 على سلم الترتيب، إلا أن الصيني لا يزال أمام فرصة التعويض في الجولتين الأخيرتين في محاولة لحصد الثنائية على التوالي، والاحتفاظ باللقب.