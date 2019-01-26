سلطان بن زايد يشهد برنامج المقناص في صحراء سويحان



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس نادي تراث الإمارات، أمس، برنامج المقناص الذي نظمه مركز الوثبة التابع للنادي، بالتعاون مع نادي صقاري الإمارات، في صحراء مدينة سويحان ضمن فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019.

وحضر الفعالية الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب مدير عام مركز سلطان بن زايد، وعدد من المسؤولين بنادي تراث الإمارات، إضافة إلى الطلاب المشاركين في النشاط، وجمع من السياح وزوار مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019.

وقال محمد سعد الشدي، مدير مركز الوثبة، إن البرنامج يندرج في الإطار التعليمي للطلاب بغرض تعريفهم بأساسيات وفنون القنص بالصقور، بوصفه أحد الأنشطة التراثية التي تميز دولة الإمارات، مشيراً إلى أن النشاط تضمن الهدد على فرائس حية، بهدف تبيان طرق القنص القديمة كما كانت، لترسيخ المعلومة في أذهان الطلاب.

وأكد محمد راكان المنصوري، سكرتير مركز الوثبة، أن النشاط المقام وفقاً لتوجيهات سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ضمن برامج مهرجان سموه التراثي بسويحان، يأتي في إطار كون القنص رياضة تراثية تضرب بجذورها في الموروث الإماراتي القديم، وتحظى باهتمام متعاظم وجمهور كبير على مستوى الدولة، مدللاً على ذلك بكون نشاط اليوم جذب أعداداً كبيرة من جمهور المهرجان، إضافة إلى السياح الأجانب.

وعلى هامش نشاط المقناص، تم تنظيم نشاط مصاحب لركوب الهجن، اجتذب عدداً كبيراً من السياح الأجانب، الذين خاضوا التجربة بكثير من الفضول، مبدين سعادتهم بالتعرف إلى إحدى المهارات العربية الجديدة عليهم. وفي ختام البرنامج تم تكريم الطلاب المشاركين.

كما بدأت أمس، عمليات الحلب للإبل المشاركة في مسابقة المحالب لشوطي العرابي، والخواوير الحزامي، بحلبة صباحية وأخرى مسائية، وتستمر حتى تتويج الفائزين بالشوطين يوم الاثنين المقبل. من جهة أخرى، تتواصل فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، حيث يشهد اليوم استئناف مسابقات المزاينة للإبل المحليات الأصايل لفئة «فطمان بكار»، على أربعة أشواط.

وضمن فعاليات مهرجان سلطان بن زايد التراثي 2019، شهدت ليالي سويحان، أمس، عرضاً لمسرحية «المهرجون» قدمها مسرح بني ياس. وقام بتأليف هذا العمل المسرحي المميز وإخراجه الفنان الإماراتي مرعي الحليان، وشاركت فيه كوكبة من نجوم الفن والمسرح، منهم بدر الساعي، وخميس اليماحي، وبدر البلوشي، وحميد عبدالله، وسمية داهش، ومحمد إسحاق، ودارت أحداثه حول الحرص على المثابرة والعمل من أجل تحقيق النجاح، وغرس السلوك الإيجابي وحب عمل الخير لدى الأطفال.

وقال الدكتور عبيد علي راشد المنصوري، نائب سمو مدير عام مركز سلطان بن زايد، نائب رئيس اللجنة العليا، رئيس اللجنة الإعلامية في المهرجان: «حاولنا من خلال المهرجان أن نضع بصمة خاصة ومميزة للأطفال، وكان ذلك من خلال عدة أمور أهمها الألعاب والمسابقات والهدايا التي يتم توزيعها عليهم.

واليوم كان لدينا عمل مسرحي داخل المسرح، وهو مسرحية «المهرجون». وقد قمت بمتابعتها واستمتعت جداً بهذا العمل المسرحي الرائع، حيث لفت انتباهي الحضور المميز من جانب العائلات والأطفال، وكان هناك تجاوب واضح وجميل بين الحضور والممثلين، الذين أدخلوا الفرحة إلى نفوسهم».

وقال عبدالله بوشامس، رئيس مجلس إدارة مسرح بني ياس: «كان لنا الشرف بالمشاركة في مسرحية «المهرجون» في مهرجان سلطان بن زايد التراثي، حيث حرصنا من خلال هذه المسرحية على الوصول إلى أهداف معينة لإيصالها إلى الطفل بأن الخير دائماً ينتصر على الشر، وأن المثابرة والطموح هي التي توصلك إلى أهدافك، وكيفية الاعتماد على النفس وصنع شيء من لاشيء. وقد سعدنا جداً بالحضور المكثف الذي ملأ المدرجات، والتفاعل الذي شاهدناه بينه وبين الممثلين».

أرقام قياسية في المسابقة الشعرية

واصلت اللجنة المشرفة على المسابقة الشعرية عمليات الفرز للقصائد التي وصلت بريد المسابقة ، وكانت اللجنة قد أعلنت عن تمديد موعد استلام المشاركات لثلاثة أيام.وقالت فاطمة المنصوري رئيس لجنة المسابقة الشعرية في المهرجان إن عدد المشاركات هذا العام حقق رقماً قياسياً، وفاق عدد المشاركات في جميع السنوات السابقة، مشيرة إلى أن موضوع المشاركة المتمثل مجاراة أبيات من قصيدة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله «يا ذا الشباب الباني» دفع الكثيرين للكتابة والمنافسة وشجعهم على مجاراة أعذب الكلام والقوافي.

وأكدت أن هناك مشاركات واسعة جداً من دولة الإمارات، يليها كل من السعودية والكويت وعمان والبحرين، وأشارت إلى أن ما يُفرح في هذه الدورة من المسابقة هو وجود العنصر النسائي بكثرة، وتقديمه لمستويات تُنافس وتُعلن عن حالة شعرية نسائية متقدمة في منطقة الخليج العربي، ونوهّت بأنه سيتم الإعلان عن الفائزين في المراكز الخمسة الأولى في اليوم الختامي للمهرجان يوم 2 فبراير المقبل.