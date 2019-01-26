الشارقة وشباب الأهلي يتنافسان على كأس نائب رئيس الدولة لليد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: عصام هجو

يسدل الستار اليوم على بطولة كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة لكرة اليد بمواجهة ناديي الشارقة وشباب الأهلي دبي على كأس البطولة التي تنطلق في الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم، على ملعب صالة راشد بن حمدان في قلعة العميد النصراوي، وتسبقها مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في البطولة التي ستجمع بين فريقي النصر والوصل في ديربي بر دبي، عند الرابعة والنصف عصراً.

وأوضح عبدالله سعيد الكعبي عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد ورئيس لجنة الحكام ل«الخليج الرياضي»، أن الثنائي الدولي إسماعيل سالم ومحمد ناصر سيديران مباراة نهائي كأس نائب رئيس الدولة التي تسمى «بطولة المواطنين»، في ظل عدم مشاركة المحترفين الأجانب حسب لائحة البطولة.

وبالعودة للمواجهة، يمكن القول إنه ليس جديداً أن يكون فريقا الشارقة وشباب الأهلي هما فارسي الرهان في ظل انحصار الصراع على ألقاب لعبة الأقوياء بين الفريقين منذ الموسم الماضي الذي حصد فيه الشارقة 3 ألقاب، مقابل لقبين لشباب الأهلي، ومع مطلع الموسم الحالي التقى الفريقان 3 مرات، حيث انتزع الشارقة لقب السوبر في افتتاح الموسم، ثم انتزع الملك الشرقاوي بطولة كأس الإمارات بعد الفوز على شباب الأهل،ي محققاً ثنائية الموسم، وكان ذلك على نفس ملعب مباراة اليوم في صالة نادي النصر، وها هو السيناريو يعود بكل تفاصيله في مباراة اليوم على البطولة الثالثة في الموسم، وكان شباب الأهلي حقق الفوز على الشارقة في الدور الأول من الدوري العام.

واستحق الشارقة وشباب الأهلي بلوغ المباراة النهائية بعد تفوقهما على الوصل والنصر مساء الثلاثاء الماضي في تجمع نصف النهائي الذي لعب في صالة نادي الشارقة، وفاز الشارقة على الوصل بصعوبة بالغة في آخر دقيقة 15-14 فيما فاز شباب الأهلي بارتياح على غريمه النصر 20-17 ولم ترتق مباراتا نصف النهائي إلى المستوى الذي كان منتظراً من الجمهور ومن عشاق وأبناء لعبة الأقوياء، حيث كان المستوى متواضعاً من الفرق الأربعة «الملك والفرسان والإمبراطور والعميد»، أصحاب التاريخ الكبير في اللعبة.

ويقود شباب الأهلي مدربه الوطني خالد أحمد البلوشي، وهو من الكفاءات الوطنية التي قدمت الكثير لليد الإماراتية، لاعباً ومدرباً، فضلاً عن كونه عمل مساعداً للمدرب الجزائري صالح بن شكرية على مستوى المنتخب الأول، والفريق الأول في شباب الأهلي، وبالتالي ليست هناك خبايا في الفريقين، وكلاهما كتاب مفتوح أمام بعضهما بعضاً، فقد عمل مدرب الشارقة بوشكرية مدرباً لشباب الأهلي ويعرف عنه كل صغيرة وكبيرة، وعمل خالد البلوشي مدرباً للمنتخبات الوطنية ويعرف إمكانات 90% من لاعبي الشارقة، إضافة إلى ذلك فقد التقى الفريقان عشرات المرات واللاعبون يحفظون إمكانات وتحركات بعضهم بعضاً.

ويظل اللاعبون أصحاب اليد اليسرى، أو «المدفعجية» هم من يرجحون الكفة في الفريقين بعد أن شاهدناهم في أفضل حالاتهم في مباراتي نصف النهائي، ففي شباب الأهلي سيكون الرهان على اللاعب رقم واحد في صفوف الفريق صاحب اليسارية القوية عيسى البناي، ومعه وحيد مراد، وإلى جوارهما المايسترو مرزوق أحمد ويوسف بلال، ولا ننسى دور حراسة المرمى في شباب الأهلي في ظل وجود الأخطبوط عبدالرحمن خميس الذي يعتبر من أفضل حراس المرمى في الدولة والمنطقة.

أما الشارقة فيضم أفضل العناصر الشابة بقيادة إبراهيم القرص، وعبدالله طرار، في الدائرة، وثالثهما فراس محمد، إضافة للعائد بقوة الغزال أحمد عبدالله الضنحاني صاحب اليسارية الساحقة التي لا تقل خطورة عن يسارية عيسى البناي، وإلى جواره أحمد هلال أيضاً من أصحاب اليد اليسرى، ومن خلفهم الحارس خالد سعيد الذي شكل فريقاً بحاله أمام الإمبراطور الوصلاوي في مباراة نصف النهائي ومعه اللاعب الخبرة علي حسين، إلى جانب الواعد سيف الأنصاري ومبارك عبدالله الضنحاني.

وفي ما يتعلق بالغيابات في الفريقين سيكون احتمال مشاركة عبدالله أحمد البلوشي نجم شباب الأهلي ضعيفاً، لأنه يعاني الإصابة منذ فترة طويلة ويقابله من الشارقة أحمد إسماعيل المصاب أيضاً، ولم يشارك اللاعبان في المباريات السابقة، ويفقد شباب الأهلي أيضاً لاعب الدائرة عبدالله درويش بداعي السفر خارج الدولة، وربما تحرم الإصابة شباب الأهلي من لاعبه محمد جمعة أيضاً.