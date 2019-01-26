«سيكريت أمبشن» و«افتتاح» يفوزان بثنائية جبل علي للميل ونيوبري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تغطية: محمود شرف

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي ووسط حشد جماهيري غفير بلغ 12 ألف متفرج من رواد المضمار العائلي، وبحضور ميرزا الصايغ مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والمهندس محمد سعيد الشحي مدير إسطبلات جبل علي والمهندس شريف الحلواني نائب المدير العام مدير مضمار جبل علي، انطلق سباق مضمار جبل علي السابع برعاية من مزارع شادويل بالشراكة مع جامعتي الإمارات والأمريكية في دبي ومضمار نيوبري بمشاركة 91 فرساً، تنافست على جوائز قدرها مليون و175 ألف درهم في مهرجان شادويل بالمضمار الأصفر الذي استقبل رواده وجمهوره بالهدايا والجوائز الكثيرة.

وفجّر الحصان «كوناني» لجالاكسي للسباقات أولى مفاجآت سباق أمس بقيادة الفارس بن كورتيس وإشراف المدرب مصبح المهيري محققاً بطولة الجامعة الأمريكية في دبي راعي الشوط الأول الذي بلغت مسافته 1800 متر وجائزته 90 ألف درهم.

وفي الشوط الثاني الذي جرى برعاية إسطبلات ديرنزتاون كانت الكلمة المسموعة للحصان «بوادوبولون» لأحمد غليطة المهيري الذي انتزع البطولة بجدارة وتوّج بطلاً بقيادة الفارس زافير زياني وإشراف المدرب سانديب جداف، وتألق الفارس في قيادة بوادوبولون خلال المسافة الطويلة التي بلغت 1950 متراً؛ حيث كان يركض على وتيرة واحدة ورفع معدل السرعة في الوقت المناسب فكان الفوز من نصيبه.

وفي الشوط الثالث، فاز الحصان «هاي أوف لايف» لسمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم بقيادة الفارس رويتسون فرنش وإشراف المدرب سانديب جاداف وكان سباق الشوط الثالث جرى برعاية مزارع شادويل ومجموع جائزته 125 ألف درهم.

ونجح الحصان «سيكريت أمبشن» لناصر عسكر في الفوز ببطولة جبل علي للميل في الشوط الرابع الرئيسي بقيادة الفارس ريتشارد مولن وإشراف المدرب ساتيش سيمار، كان الشوط الرئيسي قد جرى برعاية كريمة من مزارع شادويل، وبلغ مجموع جوائز الشوط الرابع 575 ألف درهم. وكان الحصان «بنتر» لسمو الشيخ أحمد بن محمد آل مكتوم في الموعد، ولبىّ نداء الجماهير التي وضعته في الصدارة برصيد 2810 صوتاً، على أوراق الترشيحات بقيادة الفارس أنطونيو فريزو وإشراف المدرب اروين شاربي واستحق «بنتر»، اللقب عن جدارة بعد تألقه في خطف الشوط الخامس الذي جرى برعاية إسطبلات شادويل وجائزته كانت 105 آلاف درهم.

وواصلت خيول ناصر عسكر تألقها وكسب الحصان «افتتاح» لقب الشوط السادس برعاية مضمار نيوبري مهدياً ثنائية يوم زعبيل في مهرجان شادويل إلى ناصر عسكر وحقق معه الفارس أنطونيو فريزو الثنائية أيضاً على مستوى الفرسان وبإشراف المدرب ساتيش سيمار الذي حقق الثنائية أيضاً على مستوى المدربين.

وكان لقب الشوط السابع برعاية جامعة الإمارات في مسك الختام، والفوز به كان من نصيب الحصان «عطا الله» لنقابة بورسلي بقيادة الفارس جيسوس روزاليس وإشراف المدرب راشد بورسلي.

وأعرب ناصر عسكر عن سعادته بتحقيق الفوز ببطولة جبل علي للميل في الشوط الرئيسي، وقال عسكر إن الحصان كان جاهزاً للسباق من خلال التدريبات التي خضع لها قبل السباق في الأيام الماضية، وأشاد ناصر عسكر بجهود الفارس ريتشارد مولن والمدرب ساتيش سيمار في تحضير وتجهيز الحصان «سيكريت أمبشن».

على خط آخر، لم ينجح أحد في تحقيق العلامة الكاملة 7 من 7 وحقق مرشحان فقط 6 من 7، ونال كل واحد منهما 6000 درهم أما نتيجة 5 من 7 فحققها 26 مرشحاً ونال كل واحد منهم 1000 درهم وحقق 218 مرشحاً درجة 4 من 7 وتم اختيار 37 منهم ونال كل واحد منهم 500 درهم. وواصل أبناء الجالية الباكستانية سيطرتهم على جائزة السيارة في مضمار جبل علي، بفوز الباكستاني عالم زيب يار خان بالسيارة السابعة في سباق أمس وهي من ماركة شيري اريزو، وهو يعمل سائق في دبي ولأول مرة يشارك في السحب على السيارة.

الحلواني وجبراييل يكرمان العلوي والمهيري

قام المهندس شريف الحلواني مدير مضمار جبل علي وفرانك جبراييل مدير مضمار ميدان وحرمه بتكريم المدربين الوطنيين مصبح المهيري وهلال العلوي لحصولهما على لقب أفضل مدربين في السباق السادس. وأشاد الحلواني بالحضور الجماهيري الغفير الذي شهده السباق، موضحاً أن مضمار جبل علي أصبح من أفضل المضامير من خلال استقطابه للعديد من كبار المدربين والملاك من مختلف أنحاء العالم الذين يحرصون على التواجد لمشاهدة السباق وأشادوا بالتنظيم الرائع وقوة المنافسة.

ميرزا يهنئ ناصر عسكر

توجه ميرزا الصايغ بالتهنئة إلى ناصر عسكر مالك الحصان «سيكريت أمبشن» بمناسبة فوزه ببطولة جبل علي للميل في الشوط الرئيسي، وقال الصايغ: «كنا نتوقع فوز الحصان ميلشوت» من خلال متابعتنا لتدريباته في الأيام الماضية، ولكن «سيكريت أمبشن» فاجأ الجميع بتحقيق الفوز في آخر 200 متر بفضل لياقته البدنية العالية، واستطاع إكمال السباق حتى النهاية على وتيرة واحدة، وأكد أن إسطبلات شادويل بدعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ستواصل دعمها لسباقات مضمار جبل علي.

عرض رائع لسكاي دايف والتنورة المصرية

قدم فريق سكاي دايف عرضاً جوياً مميزاً عندما هبط أفراد الفريق الواحد تلو الآخر على أرضية المضمار العائلي، وضم فريق سكاي دايف كلاً من فورميلا نهال وأحمد الشحي وعبدالرحمن المهري وعبدالرحمن الأميري وفهد الهرمودي وسعيد بن ساهر ومحمد باقر. وقدمت فرقة التنورة المصرية عرضاً موسيقياً رائعاً نال استحسان ورضا وتفاعل الجمهور الذي تجاوب مع العروض الجوية والفنية.