منصور بن محمد يتوج الفائزين بالنسخة الـ 20 لماراثون دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد مصطفى

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس نادي دبي للرياضات البحرية، الفائزين بالنسخة ال20 لماراثون ستاندرد تشارترد دبي، والتي أقيمت فعالياتها في منطقة الجميرا بدبي صباح أمس، حيث يقام الماراثون بدعم مجلس دبي الرياضي.

وتوج العداء الإثيوبي غيتانة مولا تامير بطلاً لسباق الرجال، فيما توجت الكينية روث تشيبنجيتش بطلة لماراثون السيدات، وأقيم التتويج بحضور كل من مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، وسعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، والمستشار أحمد الكمالي عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لألعاب القوى رئيس الاتحاد الإماراتي.

وفي تفاصيل السباق حقق كل من غيتانة وروث، زمنين جديدين للسباق الرئيسي للماراثون، ومسافته 42.195 كلم، بعدما فاز العداء الإثيوبي بالمركز الأول بزمن 2:03:34 ساعة، متقدماً على مواطنيه هيربسا كيتسا وآسيفا مينجستو، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث بزمني 2:03:40 و2:04:24 ساعة، فيما فازت العداءة الكينية بسباق السيدات بزمن 2:17:07 ساعة، وجاءت في المراكز الثاني والثالث والرابع، العداءات الإثيوبيات وركنش ديجيفا ووركنش إديسا وواغنيش مكاشا بأزمان 2:17:41 و2:21:05 و2:22:45 ساعة.

وفي سباق 10 كيلومترات للرجال، فاز الهندي غلام أميوميان بزمن 24:57 دقيقة، وجاء ثانياً الباكستاني سمين جول، وثالثاً المغربي الدكتور أحمد طمري، وفازت بسباق السيدات الجنوب إفريقية جيردا ستين بزمن 34:02 دقيقة، وجاءت في المركزين الثاني والثالث، الفرنسيتان آن ماري وميريام لامور.

كما توج السويسري مارسيل هاج، بطلاً لسباق الكراسي المتحركة للرجال بزمن 1:24:09 ساعة، وجاء في المركزين الثاني والثالث، اليابانيان هيرويوكي ياماموتو وهيروكي نيشيدا، وفازت بلقب السيدات السويسرية ساندرا جراف بزمن 1:41:03 ساعة، وجاءت في المركزين الثاني والثالث، البريطانية جادي هال والهولندية مارجريت بروك.

وبلغ مجموع جوائز السباق الرئيسي، 385 ألف دولار، مقسمة بالتساوي بين أبطال سباقي الرجال والسيدات، ليحصل البطل في كل من السباقين على جائزة مالية قيمتها 100 ألف دولار، فيما يحصل على 40 ألف دولار كل من صاحبي المركز الثاني في السباقين، وصاحبي المركز الثالث على 20 ألف لكل منهما، وتتدرج الجوائز حتى المركز العاشر، ويحصل صاحباه على 2500 دولار لكل منهما، إلى جانب تخصيص جائزة مالية قيمتها 18 ألف درهم، توزع على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في السباق الرئيسي للماراثون من المواطنين أو المواطنات.

وكشف مطر الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي عن وصول عدد المشاركين في الحدث إلى أكثر من 37 مشارك مثلوا 140 دولة، مبدياً سعادته بمواصلة الماراثون تألقه كما عودنا في السنوات الماضية، مؤكداً أنه اصبح ثاني أسرع سباق في العالم بعد ماراثون برلين.

وأثنى سعيد حارب على المستوى الذي ظهر به ماراثون دبي بنسخته الحالية، مؤكدا أن النسخة العشرين حققت تطوراً ملحوظاً ما يؤكد أنه يسير وفق الخطط المرسوم لها من اللجنة المنظمة بما يتماشى مع خطط مدينة دبي الطامحة للرقم واحد دائما في مختلف المجالات.

16 كاميرا لنقل الماراثون عن طريق ال 4G

كشفت مي نصر الله مدير الإنتاج في الشركة الناقلة للحدث أنه تتم تغطية السباق من خلال 16 كاميرا منها 4 كاميرات تم تركيبها على دراجات نارية من خلال تواصل مباشر مع طائرة هليكوبتر وذلك بالتعاون مع تلفزيون دبي.

وأوضحت أن تكلفة النقل وصلت إلى 350 ألف درهم وهو أقل بكثير من التكلفة الماضية لنقل الحدث والتي كانت تصل لما يقارب مليوني درهم، حيث يتم استخدام الإنترنت في نقل الإشارات وإعادة بثها مرة أخرى على شاشة التلفزيون.

وأكدت أنه للمرة الأولى يتم استخدام تقنية ال4G في البث التلفزيوني في منطقة الخليج، وذلك من خلال 4 مهندسين تقنيين يعملون على التحكم في تفاصيل البث المباشر.

إشادة دولية واسعة بالحدث

أثنى بفاديم ديفياتوفسكي رئيس اتحاد بيلاروسيا على ماراثون دبي في نسخته الحالية مؤكداً أنه شهد تغيراً كبيراً في أعداد المشاركين بالإضافة إلى تطور كبير في عملية التنظيم، وكذلك النتائج المحققة من قبل العدائين المشاركين.

وأشار إلى أن الماراثون له طابعه الخاص الذي يميزه على العديد من الماراثونات التي حضرها من قبل، لافتاً إلى أن القدرة التنظيمية للحدث ساهمت كثيراً في تطوره من وقت لآخر، مشدداً على أنه تواجد في ماراثون من العيار الثقيل، وهو ما تعود عليه من دبي في كافة المناسبات التي تواجد فيها من قبل، كما أشاد بالعلاقات بين الاتحادين الإماراتي والبيلاروسي، حيث يأمل أن تكلل بالنجاح في تنظيم العديد من المسابقات والمعسكرات التدريبية في كافة المراحل والمستويات.

وأكد ديمكس بانجويكياس رئيس الاتحاد اليوناني لكرة القدم أن النسخة الحالية هي الأفضل من النسخ التي قدمها القائمون على الحدث خلال السنوات الماضية بعدما قدمت أرقاماً جديدة، وأشار إلى أن هناك فارقاً كبيراً بين ماراثون دبي وماراثون اليونان خاصة فيما يتعلق بطبيعة المناطق التي يسير عليها اللاعبون حيث تتميز أرض ماراثون دبي بأنها مسطحة ما يساهم في حصول العدائين على أرقام مميزة، عكس ماراثون اليونان وطبيعة الطقس الجبلية ما يجعل من الصعوبة تحقيق أرقام.