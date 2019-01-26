«العنابي» يهزم كوريا الجنوبية ويتأهل إلى نصف النهائي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



تأهل المنتخب القطري للدور نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على منتخب كوريا الجنوبية بهدف نظيف سجله عبد العزيز حاتم في الدقيقة 78 من تسديدة قوية بعيدة، في استاد مدينة زايد الرياضية في أبوظبي بحضور 13791 متفرجاً.

واستمر «العنابي» بشباك نظيفة للمباراة الخامسة توالياً، في حين خرجت كوريا مرة أخرى من الباب الضيق، وفشلت في المنافسة على اللقب الذي تفتقده منذ 1960.

من جهة أخرى، أبدى اليكس سانشيز، مدرب منتخب قطر سعادته بتأهل «العنابي»، وقال «فزنا في مباراة صعبة، في الشوط الأول المنافس كان افضل، ولكن لم يصنع فرصاً كبيرة للتسجيل في مرمانا، وتحسن مستوانا في الشوط الثاني وصنعنا عدة فرص واقتربنا من التسجيل، في المجمل لعبنا مباراة جيدة، وأشكر اللاعبين على الأداء».

وأضاف «التأهل خطوة للأمام في مشوار البطولة، وسنسعى للاستعداد لمباراة نصف النهائي، وعلينا أن نركز جيداً في لقاء نصف النهائي».

وذكر سانشيز انه دفع باللاعب خورخي بوعلام للحد من خطورة لاعبي كوريا الجنوبية والضغط على المنافس في منطقة المناورة.

وأشار مدرب العنابي إلى أن الطريق مازال طويلاً في البطولة، مشيراً إلى استمرار نظافة شباك فريقه يعطي اللاعبين الثقة كفريق.

ووصف باولو بينتو المدير الفني لمنتخب كوريا الجنوبية المباراة بالمتكافئة، مشيراً إلى أن خسارة فريقه تعود إلى ضعف الفعالية، وقال «المنافس كان منظماً ولعب بتكتل دفاعي، وبالرغم من أن الأفضلية كانت لمصلحة فريقنا لكننا لم نخلق العديد من الفرص للتسجيل، وفي المقابل سجل الخصم من فرص أقل بكثير مما صنعنا».

وأضاف «واجهنا منتخباً لعب بخمسة مدافعين، وضعنا كان افضل من المنافس في الاستحواذ وخلق الفرص، ولكن لم نستغلها جيداً، وضاع لنا هدف بالكرة التي اصطدمت بالقائم وكان بالإمكان افضل مما كان».

وعن تعليقه على تراجع لياقة لاعبي كوريا الجنوبية في المباراة، قال «لم يكن هناك إعياء أو ضعف لياقة لدى لاعبينا، ولكن تمرير الكرة لم يكن سريعاً بما يكفي، وكنا نبحث عن ضرب تكتل المنافس بتغير اتجاه اللعب، فاعليتنا كانت ضعيفة ولم ننجح في تحقيق هدفنا بالرغم من تحكمنا في المباراة».

وأوضح مدرب كوريا الجنوبية أن قرارات الحكم لم تؤثر في نتيجة المباراة، وأن احتجاج لاعبيه بعد نهاية المباراة كان بسبب تعنت الحكم المساعد الذي أوقف المباراة كثيراً. وعن حظوظ الفرق التي تأهلت إلى دور الأربعة في إحراز اللقب قال «جميع الفرق التي تأهلت إلى نصف النهائي لديها إمكانية الفوز باللقب القاري، ومن الصعب ترشيح منتخب بعينه».