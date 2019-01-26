11 نزالاً داخل القفص في بطولة محاربي أبوظبي اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى



تحتضن صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في العاصمة أبوظبي، مساء اليوم، منافسات مثيرة في بطولة محاربي أبوظبي القتالية، في نسختها الخامسة، والتي تعتبر أضخم مسابقات الفنون القتالية المختلطة، وأكثرها إثارة وتشويقاً على مستوى المنطقة، وتنظمها شركة بالمز الرياضية الذراع الفنية لاتحاد الجوجيتسو.

وتقام البطولة لمدة يوم واحد، بمشاركة 22 من أشهر لاعبي الفنون القتالية المختلطة، من 11 دولة على مستوى العالم، يتنافسون من خلال 11 نزالاً قوياً، ويشارك في هذه النسخة مقاتل إماراتي واحد من محاربي أبوظبي، و4 برازيليين، وبريطانيان اثنان، ومقاتل كاميروني واحد، و3 مصريين، وفلبينيان اثنان، و3 أردنيين، و3 لبنانيين، إضافة إلى مقاتل واحد من كل من رومانيا وإسبانيا والسودان.

والجديد في هذه النسخة، اعتماد القفص ساحة للنزالات لأول مرة في البطولة، وبالتالي ستكون الإثارة كبيرة للجمهور.

وأكمل الأبطال أمس إجراءات الوزن بنجاح، وتبدأ النزالات بلقاء يجمع بين محمد فواز وألكساندرو تشيتان، يليه لقاء محمد باسم وجوريس ديا، وفي النزال الثالث يلتقي أحمد الدرمكي ونورالدين عصام، وفي الرابع محمد الخطيب وكريستوفر داسليفا، وفي الخامس يوسف وهبة ولينادرو مارتينز، ويجمع السادس بين دانيال باريز وآدامسون توربيس.

وتبدأ الفترة الثانية التي تشتمل على خمسة نزالات قوية يستهلها عبدالفتاح وايزاك بيمنتل، ويتواجه في الثامنة رواندو ضاي مع عزالدين دربان، ويظهر أحمد اللبان وفلافيوم سيرافين في التاسعة، ويتواجه إبراهيم الصاوي وتشي لويس باري في العاشرة، ومواجهة مسك الختام بين رومان وهبة وأولي طومبسون.

ويسعى الإماراتي أحمد الدرمكي لتحقيق انتصاره الأول في مشاركته الثالثة بالبطولة بعد تقديمه أداء بطولياً خلال مشاركته في البطولتين السابقتين عامي 2015 و2016، حيث بدأ الدرمكي استعداداته للمشاركة في البطولة منذ فترة طويلة عن طريق تنفيذ برنامج تدريبي مكثف.

وأكد فؤاد درويش المدير العام لشركة بالمز الرياضية اكتمال كافة التحضيرات لانطلاق بطولة محاربي أبوظبي اليوم بمبادلة أرينا، وقال: «منذ 3 أيام نعمل على مدار ال24 ساعة، وأكملنا تحضيرات كبيرة لتجهيزات متطلبات اللاعبين وأماكن استقبالهم وتدريباتهم، حيث إن كل بطل له خاصية مختلفة، وخصصنا لجنة من 100 من موظفينا لتنظيم وترتيب احتياجات المقاتلين خلال البطولة ولمتابعة كل صغيرة وكبيرة».

وأنهى بقوله: «أتوقع أن تكون النسخة الخامسة من بطولة محاربي أبوظبي، مختلفة عن البطولات السابقة، من كل الجوانب، كما أن القفص الذي ستدور داخله المنافسات يعد أبرز الفروقات ».