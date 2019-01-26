حفل افتتاح مبهر لبطولة الشارقة الدولية للطيران الشراعي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد الشارقة، افتتحت رسمياً بطولة الشارقة الدولية الثانية للطيران الشراعي التي تقام مقابل جبل الفاية، بمنطقة مليحة بالشارقة، وتشهد مشاركة 70 طياراً، يمثلون 17 دولة، وجاء حفل الافتتاح مبهراً، وشهده عيسى هلال الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، ونصر حمودة النيادي رئيس اتحاد الرياضات الجوية، وسلطان الكتبي رئيس المجلس البلدي بمليحة، كما شهد الحفل الشيخ سهيل بن أحمد بن جمعة آل مكتوم، والقطب الشرقاوي سعيد العاجل، وأعضاء مجلس إدارة الرياضات الجوية.

واستهل الحفل بكلمة اللجنة المنظمة التي ألقاها عبيد المنصوري مدير البطولة، رحب فيها بالحضور وقال: «اعتادت دولة الإمارات أن تحتضن كبريات البطولات واليوم نحتضن إحداها في الشارقة، وإنه لمن دواعي سرورنا أن الموقع الحالي الذي يشهد منافسات البطولة يعد من أجمل الأماكن التي تشهد مثل هذه البطولات على مستوى العالم، ولعل عدد الطيارين المشاركين الذي تجاوز السبعين، والذين يمثلون 17 دولة، يؤكد نجاح البطولة، ويدفعنا لبذل المزيد من الجهد لنعكس للعالم أجمع الوجه الحضاري لدولتنا الغالية، والتطور الرياضي الذي تشهده في المرحلة الحالية».

واستمتع الحضور بفقرات الحفل حيث كانت البداية بنزول الطيارين وهم يحملون أعلام الدولة والبطولة، بعدها قدم بطل العالم الإسباني خابي عرضاً جوياً مثيراً، كما قدم بطل العالم المحترف في الدراجات النارية ارمين عرضاً تميز بالسرعة والقدرة الفائقة على التغلب على التعرجات والكثبان الرملية المتحركة، وتفاعل الحضور مع العرض الأكثر إثارة الذي قدمه بطلنا العالمي طارق السعدي، بقدراته الابداعية في التحكم بالطائرات اللاسلكية عن بعد مع تسيير طائرة لاسلكية تحمل علم الإمارات.

ثم استؤنفت المنافسات ليستمتع الجمهور بقدرات الطيارين على التحليق والدقة طوال ساعتين من الإثارة والمتعة التي انتزعت آهات وتصفيق الحضور.