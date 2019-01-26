كأس زايد بن منصور للشباب للقدرة اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى

ينطلق صباح اليوم، سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للشباب والناشئين للقدرة لمسافة 120كلم في ميدان قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للفروسية.

ينظم السباق نادي أبوظبي للفروسية بالتعاون مع قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، واتحاد الفروسية، ومهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. ويشارك في السباق عدد كبير من الفرسان والفارسات من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، ورصدت اللجنة المنظمة جوائز عبارة عن 3 سيارات لأصحاب المراكز الأولى و6 جوائز نقدية للفائز من الرابع حتى التاسع.

وأكد عدنان سلطان النعيمي، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية، أن السباق اعتاد دائماً إبراز مواهب ونجوم جديدة في رياضة القدرة، وقال: «تم تجهيز محاور السباق وتعليمها بالأعلام المحددة لكل محور، لتسهيل مهمة الفرسان، وتم إجراء الفحص البيطري على الخيول المشاركة أمس، وجرى التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة، وفق شروط السباق بحيث لا يقل عمر الخيل عن 6 سنوات، كما تم تحديد معدل نبضات قلب الخيل ب64 نبضة في الدقيقة، وذلك بهدف المحافظة عليها، والحرص على إكمال أكبر عدد من الخيول مراحل السباق الأربع».

وتبلغ المسافة الإجمالية للسباق 120كم موزعة على أربع مراحل، أعطي لكل مرحلة لون مميز، حيث تم ترسيم المرحلة الأولى باللون الأزرق، ومسافتها 40كم، والمرحلة الثانية أعطيت اللون الأصفر ومسافتها 35كم، والمرحلة الثالثة باللون الأحمر ومسافتها 25كم، ومن ثم تنطلق المرحلة الرابعة والأخيرة التي أعطيت اللون الأبيض ومسافتها 20كم.