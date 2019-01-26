شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لدعم الرياضات الرملية في العين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت اللجنة المنظمة لمهرجان تلال سويحان، أمس الجمعة، اتفاقية رعاية مع المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وذلك لدعم فعاليات مهرجان تلال سويحان الوجهة السياحية للسفاري والرياضات الرملية في منطقة العين.

ووقع الاتفاقية في موقع مهرجان تلال سويحان كل من حميد الظاهري، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان منتزه تلال سويحان وسعيد عيسى محمد الخييلي، المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة.

وقال حميد مطر الظاهري، رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات مهرجان منتزه تلال سويحان: تعكس اتفاقية الرعاية التي تم توقيعها استراتيجيتنا الرامية لعقد شراكات استراتيجية جديدة مع شركائنا في القطاعين العام والخاص لتطوير فعاليات المهرجان.

بدوره قال سعيد عيسى محمد الخييلي، المدير العام للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة: نحرص على دعم كافة المبادرات الوطنية الهادفة.

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