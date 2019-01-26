زاكيروني: لاعبونا مقاتلون وأظهرنا شخصية البطل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبدى الإيطالي البرتو زاكيروني مدرب منتخبنا الوطني سعادته البالغة بفوز الأبيض وصعوده للمربع الذهبي بعد إقصائه لحامل اللقب وقال في المؤتمر الصحفي: أبارك للاعبين هذا الأداء القوي والروح القتالية التي أظهروها في المباراة أمام منافس سبق وذكرت انه يتمتع بالقوة ويجيد الألعاب الهوائية ولكن لاعبينا كانوا أبطالاً في الدفاع ومتماسكين ونجحوا في قطع كل الكرات العالية، واعتقد اننا قدمنا مباراة أظهرنا من خلالها هوية البطل وهو فوز مستحق. وعن إن كان هذا الفوز رد عملي على كل الذين وجهوا له الانتقادات قال زاكيروني: عملي كمدرب يقتضي ان ابحث عن طريقة لعب متوازنة واستغلال العناصر المتاحة بأفضل صورة ممكنة وليس مهمتي أن أرد على من ينتقدونني، فقد أدى اللاعبون بروح قتالية وعزيمة قوية استحقوا عليها الفوز، كما أتوجه بالشكر إلى الجماهير الحاضرة والتي ساندت اللاعبين من البداية وحتى صافرة النهاية. وأشار خلال الفترة التي توليت فيها تدريب المنتخب أجريت العديد من التبديلات بسبب الإصابات المتلاحقة للاعبين ولكنه سعيد ان اللاعبين تفهموا طريقته وأن اهم شيء ان تكون الثقة متوافرة بين اللاعبين والمدرب، وذكر زاكيروني ان الوقت ضيق ولم يعرف مدى اصابة اللاعبين محمد أحمد وفارس جمعة ويتمنى ان تكون غير خطرة. من جهته، هنأ الأسترالي غراهام ارنولد منتخبنا على الفوز وقال في المؤتمر الصحفي: لقد لعب منتخب الإمارات بروح عالية وعزيمة قوية لكسب اللقاء بالرغم من اننا سيطرنا على مجريات اللعب وكان من الممكن ان تكون النتيجة مختلفة ولكن هذه حال كرة القدم، وأنا اشعر بالفخر لما قدمه لاعبونا الشباب في هذه المباراة فقد حاولوا العودة للمباراة لكن ذلك لم يحدث، بالنسبة لي هي بطولة رائعة منذ بداية رحلتنا إليها وتعلمنا منها الكثير، وكل ما يمكن انه اقوله ان لدينا لاعبين شباباً يمثلون مستقبل الكرة الأسترالية.