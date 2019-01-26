نادية تريم أول المتأهلين لـ«الكبرى» في دولية الشارقة لقفز الحواجز



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حققت الفارسة نادية تريم، قفزة قوية نقلتها إلى الصدارة وأصبحت أول المتأهلين لمنافسة جائزة لونجين الكبرى للبطولة. وجاء فوز تريم على ميدانها المفضل في المنافسة التأهيلية الأولى برعاية لونجين، وبها اختتمت منافسات اليوم الأول لبطولة الشارقة.

وجاءت المنافسة بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز ارتفاعها 145سنتيمتراً، وشارك فيها 60 فارساً وفارسة. وكانت الفارسة تريم قد أكملت الجولة مع «اسكاريا 3» في زمن بلغ 63.62 ثانية، ونالت جائزة المركز الأول.

وأحرزت الفارسة السويدية إفلينا توفيك، بالفرس «كورتينا 212»، صدارة الشوط التأهيلي الثاني لجائزة لونجين الشارقة الكبرى، الذي أقيم خلال الفترة الصباحية في ثاني أيام البطولة، برعاية اتحاد الإمارات للفروسية والسباق مسجلة 68.24 ثانية.

وجاءت المنافسة بالمواصفات التأهيلية الأولى ذاتها، من جولة واحدة على حواجز ارتفاعها 145سنتيمتراً، وشارك فيها 55 فارساً وفارسة، وأكملها من دون خطأ 13 فارساً. وعاد الفارس الأردني نصوح كيالي، وتقدم المتوجين على صهوة الفرس «أديت» بعد فوزه بصدارة منافسة السكب من فئة ثلاث نجوم، وبمواصفات الجولة الواحدة على حواجز 135سنتيمتراً، بمشاركة 55 فارساً، نجح منهم 16 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ، وأنجزها كيالي في زمن بلغ 56.58 ثانية.

وتواصلت منافسات البطولة بفوز الفارس الأردني يوسف خير البكري بالفرس «أميشورا زد»، بجائزة منافسة الشراع الترحيبية لفئة الأشبال (الفرسان الأطفال) التي أقيمت على ميدان الصالة المغطاة، وجاءت بمواصفات المرحلتين الخاصتين، وصمم مسارها بحواجز بلغ ارتفاعها 110سنتيمترات، وشارك فيها 14 فارساً وفارسة، نجح منهم 4 فرسان في إكمال المرحلتين من دون خطأ، وأفضل زمن من دون خطأ في المرحلة الثانية، سجله الفارس البكري وبلغ 27.52 ثانية.

وتقام خلال الفترة الصباحية اليوم ثلاث منافسات، في حين تشهد الفترة المسائية أربع منافسات أخرى تختتم بمنافسة الجائزة الكبرى لبطولة الشارقة الدولية، وجوائز مالية بقيمة 50200 يورو، ويتنافس عليها الفرسان الذين نالوا حق التأهل في منافستين تأهيليتين في أول وثاني أيام البطولة.