مبخوت أفضل هداف عربي في التاريخ

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد علي مبخوت صاحب هدف الصعود بالإمارات إلى المربع الذهبي أن التركيز على المباراة المقبلة وبذل الجهود المضاعفة من أجل الوصول للمباراة النهائية.

وكان علي مبخوت قد أكد قبل المباراة قدرة الإمارات على الثأر من منتخب أستراليا بعد فوز «الكانجارو» في نسخة 2015، وأوفى بوعده بتسجيل هدف الفوز التاريخي.

وقال: «حالفنا التوفيق في تحقيق الفوز في هذه المباراة الصعبة التي تتطلب الخروج بالمطلوب والانتصار ولو بهدف نظيف، ونحمد الله أن الجميع كان في حالته الطبيعية ونجحنا في تجنب استقبال أهداف في مرمانا».

وأضاف: «لا نفكر بعيداً ولا نستبق الأحداث ونتعامل مع كل مباراة على حدة وكل شيء جائز في كرة القدم».

وتمكن علي مبخوت من تسجيل الهدف الرابع في هذه النسخة، والتاسع في تاريخ المشاركة في كأس آسيا، بعدما كان سجل 5 أهداف في نسخة 2015 التي لعبت في أستراليا ونال فيها مبخوت جائزة هداف البطولة.

ورفع مبخوت رصيده إلى 9 أهداف ليصبح أكبر هداف عربي، وثالث الهدافين التاريخيين للبطولة خلف كل من الإيراني علي دائي (14 هدفا)، والكوري الجنوبي لي دونغ كوك (10 أهداف) وليتعادل مع الياباني ناوهيرو تاكاهارا (9 أهداف).

ويمتلك كل من الكويتي جاسم الهويدي والعراقي يونس محمود رصيد 8 أهداف.

أما أحمد خليل الذي سجل هدف الانتصار في مباراة قرغيزستان فقد رفع رصيده إلى 6 أهداف، ليتساوى مع السعودي ياسر القحطاني والأسترالي تيم كاهيل.