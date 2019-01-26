فيصل بن حميد يترأس المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للدراجات اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس

يعقد الاتحاد العربي للدراجات الهوائية، اجتماعاً مهمّاً للمكتب التنفيذي صباح اليوم في الشارقة يترأسه الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد وبحضور أعضاء المكتب التنفيذي ممثلي الدولة الأعضاء وهم الدكتور محمد وجيه عزام نائب رئيس الاتحاد الدولي النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي من مصر، أحمد الفضلي النائب الثاني لرئيس الاتحاد العربي، والأعضاء محمد بالماحي المغرب، جمال فاعوري الأردن، نوفل المرشاوي تونس، مبروك قربوعة الجزائر، خالد بشير السودان، فانشية جادوريان لبنان، صباح الكرييش السعودية، محمد الجودر البحرين، كريمة صلاح المغرب، ومن الإمارات المستشار إسماعيل الحوسني الأمين العام وسالم الشحي المدير المالي.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع، العديد من الأمور المهمة التي تهم مسيرة الاتحاد وشؤون رياضة الدراجات على المستوى العربي في ظل الاعتراف الدولي الأخير لكافة أنشطة وسباقات وبطولات الاتحاد العربي، بجانب الاطّلاع على قرارات لجنة الأمور المستعجلة، والاطّلاع على تقرير المشرف العام والحكام العاملين في بطولتي «البي إم أكس» التي جرت في مصر، وبطولة الدراجات الجبلية التي جرت في سلطنة عمان، والاطّلاع على نتائج المشاركين في دورة حكام الدراجة الجبلية الأولى التي جرت في تونس العام الماضي، والاطّلاع على محاضر ونتائج اجتماعات لجنة التسويق، اجتماعات لجنتي الدراجة الجبلية و«البي إم أكس»، والاطّلاع على استعدادات الاتحادات الوطنية لاستضافة وتنظيم بطولات عام 2019 وغيرها.