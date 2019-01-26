خمس مباريات في ختام الدور التمهيدي لدوري السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس



تقام الليلة 5 مباريات في المرحلة الختامية للدور التمهيدي في دوري رجال السلة، فيلعب البطائح على ملعبه مع العين، ويستضيف الظفرة الوصل، ويقابل الجزيرة بالعاصمة أبوظبي فريق بني ياس، ويستضيف الوحدة الشارقة، ويواجه فريق شباب الأهلي بملعبه النصر، وتجرى جميع المباريات في توقيت واحد حدد له السابعة مساء.

المباريات الخمس مهمة إذ يتم على ضوء نتائجها حسم الترتيب النهائي للدور التمهيدي للمسابقة الذي جرى على مرحلتين بنظام الدوري من دورين ذهاب وإياب، والذي يتم على ضوء نتائجه تحديد الفرق الثمانية التي من المقرر لها أن تخوض الدور ربع النهائي في انطلاق منافسات المرحلة الثانية من البطولة، كما سيحدد آخر فريقين سيخوضان مواجهتين لتحديد المركزين التاسع والعاشر.

وبنتائج الجولة الأخيرة كان النصر نجح في فض شراكته مع شباب الأهلي ونجح مجدداً في الانفراد بصدارة الترتيب العام برصيد 33 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي الذي يدخل مواجهة اليوم محتلاً المركز الثاني منتظراً مواجهة الليلة أمام المتصدر النصراوي لانتزاع الصدارة أو إنهاء الدور التمهيدي وهو شريك في القمة، فيما يسعى العميد لمواصلة صدارته مستغلاً تميزه هذا الموسم بتحقيق فوز جديد على حامل اللقب.

أما باقي الفرق فتدخل جولة اليوم لتحديد مواقعها النهائية في تمهيدي المسابقة، حيث واصل الشارقة والوصل المركز الثالث برصيد 30 نقطة لكل منهما، قبل أن يلعب فارق الأهداف دور الفيصل في إهداء الإمبراطور المركز الرابع، وحافظ البطائح على المركز الخامس برصيد 26 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن كل من بني ياس والظفرة اللذين يحتلان المركز السادس.

وأشاد عبد الرزاق الهاشمي رئيس شركة الألعاب الرياضية في نادي النصر بإصرار فريق رجال السلة وتمسكه بصدارة الترتيب العام للدور التمهيدي لدوري السلة، مؤكداً أن الهدف الاستراتيجي للعميد هذا الموسم هو المنافسة بقوة على لقب الدوري العام للمسابقة الأطول والأهم خلال الموسم، مضيفاً أن المشوار ليس سهلاً وأن طبيعة المنافسة في الأدوار التمهيدية تختلف كثيراً عن الأدوار النهائية.

وحرص الهاشمي على الإشادة بحماس جميع اللاعبين وبأداء الجهاز الفني بقيادة المدرب همام كركوكلي ومساعديه، والجهاز الإداري بقيادة المشرف العام للعبة قاسم محمد عضو مجلس إدارة شركة الألعاب في النادي ومشرف الفريق الأول عادل ضاعن.

وقال: إن تصدر الأدوار النهائية الذي جاء بالفوز في جميع المباريات وبخسارة واحدة سيساهم في ارتفاع المعنويات أكثر وسيزيد من ثقة اللاعبين في إمكانياتهم وفي قدراتهم، كما سيساهم في التفاف الجماهير أكثر حول الفريق من أجل تحقيق الفوز باللقب.