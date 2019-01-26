شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تجمع العالم في «آسيا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ابتهج جمهور ومشجّعون بالفوز الذي حققه فريق المنتخب الوطني لكرة القدم، أمس، على نظيره الأسترالي وتأهله للدور نصف النهائي لبطولة كأس آسيا، وأبدعوا في إظهار فرحتهم والتعبير عنها، حيث خرجوا في مسيرة بالسيارات يرددون خلالها الأناشيد والأغاني الوطنية، كما عبّر مشجعون عن فرحتهم بالفوز العزيز، فقال أحدهم «تم اغتيال الكنغر»، بينما أظهر أحد المشجعين الصينيين، فرحته وتأييده للمنتحب الإماراتي بأن ردّد النشيد الوطني الإماراتي بعد الفوز، مضيفاً أن «اللاعبين ما قصروا»، كما رفعت مشجعة أمريكية لافتة تؤكد فيها أنها جاءت من بلدها لتحتفل بانتصار الإمارات، قائلة «الإمارات تجمع العالم في آسيا».
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