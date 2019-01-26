الشارقة يستمر في الحزانة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

علم «الخليج الرياضي» أن نادي الشارقة استقر على مواصلة التدريبات والمباريات الدورية على ملعب استاد خالد بن محمد في الحزانة بناء على وجهة نظر الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب عبدالعزيز العنبري.

وعلى خط متصل توصلت شركة القدم إلى اتفاق مالي مناسب مع هداف الفريق ويلتون سواريز وأغلب الظن أن يتم التجديد معه لسنة واحدة أو سنتين على الأكثر حسب طلبه.

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