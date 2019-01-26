شكرا لقرائتكم خبر عن «الوحدة» ينفي الشائعات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نفت إدارة شركة نادي الوحدة لكرة القدم الأخبار المتداولة والشائعات بخصوص بيع أو إعارة أي من لاعبي الفريق الأول تم تداول اسمه من خلال قنوات التواصل الاجتماعي المختلفة، وتمنت الشركة تحري الدقة في الأخبار التي تنشر عن النادي.

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