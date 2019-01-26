شكرا لقرائتكم خبر عن أبوظبي الرياضي يشتري تذاكر نصف النهائي والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مجلس أبوظبي الرياضي، عن شراء جميع التذاكر المتبقية لمباراة منتخبنا القادمة في نصف النهائي ليهديها لجمهور الإمارات الوفي.

وسيتم توزيع التذاكر بمقر المجلس بدءاً من يوم الأحد الموافق 27 يناير من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 10 مساءً.

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