سحب قرعة «كوبا أمريكا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسفرت قرعة النسخة ال46 من بطولة كوبا أمريكا لمنتخبات أمريكا الجنوبية، المقررة بين 14 يونيو/ حزيران و7 يوليو/ تموز المقبلين، عن مجموعة سهلة للبرازيل، إلى جانب بوليفيا وفنزويلا والبيرو، فيما وقعت الأرجنتين في المجموعة الثانية الأصعب إلى الباراجواي وكولومبيا ومنتخب قطر الذي يشارك كضيف شرف. أما المجموعة الثالثة فضمت الأوروجواي وتشيلي والأكوادور واليابان ضيفة البطولة.

ويتأهل إلى ربع النهائي صاحبا المركزين الأولين في كل من المجموعات الثلاث إلى جانب أفضل منتخبين في المركز الثالث.

ويمني البرازيليون النفس بأن يكون نجمهم نيمار في قمة جاهزيته وعطائه، خلافا لمونديال الصيف الماضي في روسيا حين خاضه مباشرة بعد عودة من اصابة أبعدته طويلا عن الملاعب (خرجت البرازيل من ربع النهائي).

ولا تزال الأرجنتين تبحث عن تتويج أول على الصعيد الدولي منذ عام 1993 حين أحرزت لقب البطولة القارية للمرة الرابعة عشرة في تاريخها.