«الفيحاء» يضم شفيع

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أعلن نادي الفيحاء السعودي، الاتفاق مع حارس المنتخب الأردني عامر شفيع (36 عاماً) على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، لتعويض غياب الحارس الكولومبي كريستيان بونيا الذي انتهى موسمه بعد إصابته على مستوى أربطة الركبة.

وسيصل شفيع اليوم إلى السعودية لإجراء الاختبارات الطبية والتوقيع النهائي.

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