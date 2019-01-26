شكرا لقرائتكم خبر عن سانشيس باق في بايرن والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع مدرب بايرن ميونيخ الكرواتي نيكو كوفاتش حداً للشائعات التي تحدثت عن إمكانية انتقال لاعب وسطه البرتغالي ريناتو سانشيس إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وقال كوفاتش:«قلت بصراحة ووضوح بأنه لن يرحل، لقد تطور مستواه كثيرا ولا أريد التخلي عنه».

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