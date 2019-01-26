الزوراء يضم المنصوري

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تعاقدت الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي العراقي مع المهاجم المغربي عمر المنصوري وسيمثل الفريق في المباريات المقبلة. ويلعب المنصوري في خط الهجوم، ولعب في الموسم السابق لاتحاد كلباء بنظام الإعارة.

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