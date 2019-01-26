بيسيرو سعيد بلقاء «معلمه» كيروش



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لفت الثنائي كارلوس كيروش المدير الفني لإيران وجوزيه بيسيرو مدرب ناديي الوحدة والشارقة السابق، الأنظار إليهما في لقاء ودي جمعهما عقب نهاية مباراة إيران والصين.والتقى كيروش بعد ختام المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة زميل دربه السابق بيسيرو، حيث كان الأول مديراً فنياً لريال مدريد الإسباني في موسم 2003-2004، وعين بيسيرو مساعداً له.

وامتد اللقاء بين كيروش وبيسيرو لما يقارب نصف ساعة، وتطرق المدربان للعديد من الذكريات الجميلة التي جمعت بينهما، كما تناولا العديد من الأمور التي صاحبت أداء إيران في البطولة والمباريات التي تفوق فيها بامتياز بداية من تصدره مجموعته ضمن منافسات دور المجموعات، وصولاً إلى نتائجه الجيدة في المراحل الإقصائية وتأهله أمس الأول إلى دور قبل النهائي. وأكد كيروش أنه لمس مستويات فنية قوية من مختلف المنتخبات المشاركة لا سيما التي واجهتها إيران في مشوارها بالبطولة حتى الآن.

وانتهى اللقاء بالعناق الشديد بين المدربين، علماً أن بيسيرو يتواجد في الدولة لمتابعة منافسات كأس أمم آسيا لكرة القدم. وأكد بيسيرو أن العلاقة التي تجمعه مع معلمه كيروش عميقة وتمتد جذورها إلى زمن بعيد، وقال: «إضافة إلى أنني استفدت من كيروش الكثير خاصة عندما كنت مساعداً له حين فترة توليه القيادة الفنية في الفريق الملكي، أدين له بالفضل لأنه كان معلمي ويعطيني دروساً أثناء فترة دراستي الجامعية واستفدت منه الكثير وأكنّ له الاحترام كواحد من القامات الكبيرة في المجال التدريبي والتاريخ يشهد له بذلك».