نادال يقف في وجه ديوكوفيتش ورقمه القياسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصبح الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على بعد فوز من الانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس،وذلك ببلوغه النهائي للمرة السابعة في مسيرته بعد فوزه السهل أمس على الفرنسي لوكا بوي 6-صفر و6-2 و6-2.

وبعد أن ودع البطولة الأسترالية من الدورين الثاني والرابع عامي 2017 و2018، يسعى ديوكوفيتش إلى إحراز لقبه الكبير الثالث على التوالي (توج بطلاً لويمبلدون وفلاشينغ ميدوز العام الماضي)، والانفراد بالرقم القياسي لعدد الألقاب في أستراليا والذي يتشاركه حالياً مع السويسري روجيه فيدرر (6 لكل منهما).

لكن العقبة التالية الأخيرة التي تنتظر الصربي البالغ 31 عاماً، لن تكون سهلة على الإطلاق إذ يواجه في النهائي الكبير ال24 في مسيرته المتوجة ب14 لقباً في الغراند سلام، غريمه الإسباني رافايل نادال الثاني الذي وضع حداً لمغامرة اليوناني الشاب ستيفانوس تسيتسيبايس بالفوز عليه 6-2 و6-4 و6-صفر.