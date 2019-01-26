شكرا لقرائتكم خبر عن موزيس إلى فنربخشه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي تشيلسي انتقال لاعبه الدولي النيجيري فيكتور موزيس إلى فنربخشه التركي على سبيل الإعارة حتى نهاية موسم 2019-2020. وانضم موزيس (28 عاماً) إلى تشيلسي في عام 2012 قادماً من مواطنه ويغان.

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