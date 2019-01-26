ريال مدريد الأغنى في العالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف التقرير السنوي لشركة ديلويت للاستشارات حول الشؤون المالية في كرة القدم، في إصداره الثاني والعشرين، إيرادات الأندية ال 20 الأعلى دخلاً في العالم، والتي سجلت رقماً قياسياً جديداً بعد أن بلغ مجموع إيراداتها مجتمعة 9.95 مليار دولار في الموسم 2017-2018.

تصدر نادي ريال مدريد قائمة ال20 نادياً الأغنى لكرة القدم من حيث الإيرادات (895.5 مليون دولار)، يليه مواطنه برشلونة (823 مليون دولار)، بينما حلّ نادي مانشستر يونايتد في المرتبة الثالثة (794.3 مليون دولار).

وسجل نادي توتنهام هوتسبير إيرادات بقيمة 510.8 مليون دولار، بعد أن ظل يلعب في استاد ويمبلي طوال موسم كامل، الأمر الذي رفع من إيراداته من مباريات اليوم الواحد بنسبة 54%.

أما نادي مانشستر سيتي، فقد حجز لنفسه مكاناً بين أغنى خمسة أندية بعد أن بلغت إيراداته 677.9 مليون دولار، بينما جاء ليفربول بالمرتبة السابعة (612.6 مليون دولار).