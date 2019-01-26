ماجد سالم: بصمة زاكيروني واضحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: أحمد السيد

أشاد ماجد سالم مساعد مدرب منتخبنا الوطني للشباب بالأسلوب الدفاعي المحكم الذي انتهجه الإيطالي ألبرتو زاكيروني في مباراة أستراليا أمس وجلب الفوز وبطاقة العبور إلى المربع الذهبي من كأس آسيا.

وقال في تحليل فني ل«الخليج الرياضي» عقب المباراة: «لا بد أن أشيد بالأسلوب الذي انتهجه زاكيروني في مباراة أمس وأيضاً الفدائية الكبيرة التي أدى بها اللاعبون وخاصة فارس جمعة الذي تحامل على إصابته من أجل استكمال المباراة مع المنتخب، ومبخوت دائماً يصنع الفارق ويرجح كفة المنتخب متى ما نجح "الأبيض" في الحفاظ على نظافة شباكه كما حدث في مباراة أمس».

أضاف ماجد سالم: «مبخوت من اللاعبين القلائل في الإمارات الذين يمتلكون حاسة تهديفية عالية، ومعجب جداً بأسلوبه داخل الملعب، وأتمنى له الاستمرار والمواصلة لأنه قادر على تحطيم المزيد من الأرقام القياسية بعد أن حقق جائزة أفضل لاعب في آسيا سابقاً، بالوصول إلى اعتلاء صدارة الهدافين التاريخيين لكأس آسيا بحكم عمره الصغير وما زال أمامه العديد من الأعوام للمشاركة في النسخة المقبلة ونيل هذا اللقب المميز على صعيد القارة الصفراء ويثبت بأن الإمارات قادرة على إنجاب المواهب في كرة القدم».

ومضى يقول: «بصمة المدير الفني واضحة على الأداء فالتشكيل الذي دفع به زاكيروني في المباراة ينم على وعيه التام بقدرات المنتخب وجميع عناصره خاصة التي حظيت بالمشاركة الأولى أمس وقدمت أوراق اعتمادها بقوة للجهاز الفني، ما ينعكس على تعدد الخيارات في المباراة المقبلة».

وأثنى سالم على الوجوه الواعدة الجديدة التي ترتدي قميص المنتخب للمرة الأولى وبشكل عام كان زاكيروني موفقاً في اختياراته. وكشف أن غياب خميس إسماعيل فتح الباب أمام ماجد حسن للبروز والعودة لمستواه المعهود وأبان أمس عن شراسة وقوة في وسط الميدان ما منح الأبيض ثقلاً في نقل الكرة إلى المقدمة.

وتوجه برسالة إلى لاعبي «الأبيض»، وقال: «قام الجميع بجهود مقدرة في المباراة ولم يقصر أحد، وبرهن المنتخب على أن وقت الشدائد يبرز المعدن الحقيقي لأبناء زايد، وبقدرة وهمة شباب «الأبيض» قادرون لأن يكون المنتخب طرفاً في المباراة النهائية».