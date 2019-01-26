بطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور تنطلق اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة راشد بن حميد للصيد بالصقور اكتمال أعداد المشاركين في البطولة التي ستنطلق صباح اليوم في منطقة الحليو، بالقرب من حديقة الحميدية في عجمان.

وأكد أحمد راشد الشامسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أن البطولة شهدت إقبالاً لافتاً من الشباب الإماراتيين الذين توافدوا للتسجيل في المكان الذي حددته اللجنة مبرهنين على رغبتهم في المشاركة في البطولة التي تعنى بمنح الفرصة لرواد رياضة الصقور وللهواة والمحترفين الذي يرغبون في تنمية مهاراتهم في هذه الرياضة التراثية والتي تعكس أصالة المجتمع الإماراتي وثقافته العريقة.

وأوضح الشامسي أن استمرار إقامة البطولة للدورة الثالثة على التوالي يبرهن على نجاح البطولة التي تقام بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، مؤكداً أن البطولة تتضمن في دورتها الحالية فئة الفرخ للعامة والتي تتضمن جير تبع فرخ - للعامة، جير شاهين فرخ - للعامة، بيورجير فرخ - للعامة، وقرموشة فرخ - للعامة، على أن تشتمل فئة الناشئين على تبع وحش فرخ.

وبيّن الشامسي أن البطولة تحظى دائماً بدعم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، ورعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان.