شكرا لقرائتكم خبر عن وجوه تعكس تنوّع المدرجات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتنوع الحضور في كأس آسيا 2019 لكرة القدم المقامة حالياً في الإمارات، وهذا ما تعكسه وجوه المشجعين والمشجعات التي تلونت بألوان أعلام بلاد المنتخبات المشاركة.

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