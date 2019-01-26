اليابان تمنّت مواجهة الصين وليس إيران



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هنأ كوزو تاشيما رئيس الاتحاد الياباني لكرة القدم لاعبي منتخب بلاده بالتأهل لدور الأربعة من كأس آسيا بعد مباراة وصفها بالصعبة والعنيدة أمام المنتخب الفيتنامي في دور الثمانية، مؤكداً على أنه لم يكن يتوقع أن تصل المباراة لهذه القوة والندية بين الفريقين.

وأضاف: الفريقان قدما لقاءً جيداً ولكن فريق فيتنام الذي يمتلك لاعبين صغاراً كانوا متطورين للغاية واستطاعوا أن يسيطروا في معظم أوقات اللقاء، ولكننا تمكنا من حسم الأمور من ركلة الجزاء.

وعن إلغاء هدف لفريقه من خلال تقنية الفيديو قال: «لا يمكن أن نعلق على قرارات الحكام في المباراة، هو يعرف عمله جيداً نعرف أنه من الممكن أن تكون هناك أخطاء ولكن الحكم هو سيد الملعب وله الحق في قراراته».

وأشاد تاشيما بمستوى تنظيم البطولة مؤكداً أنها رائعة للغاية في بلد رائع قادر على تحقيق المزيد في كرة القدم، مؤكداً في الوقت نفسه أن دبي مدينة غنية عن التعريف لأنه يعرفها جيداً من قبل.

وفيما يتعلق بمواجهة فريق إيران في نصف النهائي قال: صراحة تمنيت مواجهة الصين لكن الأمور حسمت لصالح إيران، أتوقع أن يكون اللقاء مع إيران نارياً بين الفريقين، وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا حتى نصل إلى المباراة النهائية والحلم أصبح قريب المنال.