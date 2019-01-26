عبدالرحمن يفقد الوعي على الهواء مباشرة

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فقد نجم منتخبنا ونادي النصر السابق عبد الرحمن محمد، وعيه خلال حديثه عن صعود المنتخب بعد فوزه على أستراليا، وذلك في برنامج المنصة على قناة دبي الرياضية.

وبكى عبد الرحمن الذي كان ضمن صفوف الجيل الذهبي الذي صعد إلى مونديال 1990، ثم فقد الوعي ونقل إلى المستشفى وتبين أن وضعه الصحي لا يدعو للقلق.

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