شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عيسى: مكاسب عدة للفوز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح خالد عيسى حارس منتخبنا الوطني أن «الأبيض» لم ينظر إلى المباراة على أنها ثأرية من الخسارة السابقة أمام أستراليا.

وقال: «كنا نفكر بعودة الجمهور إلى المدرج لدعم المنتخب بقوة والوقوف خلفه، وخرجنا بمكاسب عدة من هذا الفوز الرائع ونبارك للقيادة الرشيدة وشعب الإمارات بوصول المنتخب إلى نصف النهائي».

وأشاد عيسى بما قدمه زملاؤه طوال زمن المباراة، مطالباً رفاقه اللاعبين بالمواصلة بذات القوة في المرحلة التالية و«الأبيض» قادر على إسعاد جماهيره الوفية.

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