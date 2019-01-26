غياب طارمي للإنذار الثاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون الاختبار الحقيقي لإيران في البطولة أمام اليابان المتوجة باللقب أربع مرات، ولكنها ستفتقد جهود مهاجمها مهدي طارمي عقب حصوله على الإنذار الثاني.

ولن يكون طارمي متواجداً في الملعب وفي غرفة الملابس مع رفاقه في منتخب إيران خلال مباراة اليابان، حسب لوائح الاتحاد الآسيوي.

وعبر البرتغالي كيروش مدرب إيران عن انزعاجه عن منع طارمي من الحضور مع فريقه إلى الملعب في نصف النهائي، وقال «أطالب الاتحاد الآسيوي عدم اعتبار من ينال بطاقتين صفراوين بخطأين رياضيين مجرماً، أتفهم إيقافه لكن عدم السماح له بالقدوم مع زملائه ومشاركة أرض الملعب يعتبر أمراً غير طبيعي، أطالبهم بمراجعة هذه القرارات».