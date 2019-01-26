«آآآه.. يامبخوت»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، كتب منتخب الإمارات تاريخاً جديداً في كأس آسيا لكرة القدم بعد تأهله إلى الدور نصف النهائي من الباب الواسع، بعد فوزه على منتخب أستراليا حامل اللقب بهدف رائع من «القياسي» علي مبخوت في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل صفر-صفر، وسجلت المباراة أول فوز ل«الأبيض» على أستراليا في تاريخ مبارياتهما، كما وصل علي مبخوت إلى الهدف رقم تسعة في سجله الآسيوي.

وهنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد، «الأبيض» على فوزه، وكتب عبر حسابه في «تويتر»: «فرسان الأبيض يواصلون صنع الفارق ويحققون فوزاً جديداً رائعاً.. مبارك للمنتخب بفرسانه وإدارييه وكل الشكر للجمهور الإماراتي والعربي الذي كان حاضراً للدعم والمساندة... بهذه الروح الإيجابية والتنافسية العالية قادرون على الوصول إلى أبعد نقطة». وسيلتقي«الأبيض» في نصف النهائي مع العنابي القطري الذي تغلب، أمس، على نظيره الكوري بهدف نظيف في السادسة من مساء يوم الثلاثاء المقبل .