شكرا لقرائتكم خبر عن بعد الاستبعاد ..الإسماعيلى يلجأ للمحكمة الرياضية حال رفض التظلم من الكاف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مجلس إدارة الإسماعيلي اجتماعاً لبحث قرارات "كاف" قبل أن يحدد خطته في الأيام المقبلة بحثاً عن حقوق الفريق الأصفر بعدما تم استبعاد الإسماعيلي من بطولة دوري أبطال إفريقيا بسبب شغب جماهيره في مباراة الإفريقي التونسي.
وقرر مجلس الاسماعيلي تصعيد الأزمة للمحكمة الرياضية حال رفض التظلم المُقدم للإتحاد الافريقي، ويرغب مجلس الدراويش التصعيد والبحث عن حقوقه في هذه القضية قبل مباراة فريق قسطنطينية الجزائري يوم 1 فبراير في الجولة الثالثة لدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.
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