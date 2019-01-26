شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة مصر و إسبانيا اليوم 26 /1 /2019 فى كأس العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى منتخب مصر لكرة اليد بقيادة مديره الفنى الإسبانى ديفيد ديفيز نظيره الأسبانى مساء اليوم السبت لتحديد المركزين السابع و الثامن فى كأس العالم رقم 26 للرجال بالدنمارك .





منتخب اليد يلتقى أسبانيا فى السادسة و النصف مساءا

تقام مباراة منتخب مصر لكرة اليد مع إسبانيا فى تمام الساعة السادسة و النصف مساءا .

مشوار منتخب مصر لكرة اليد فى كأس العالم

وشهد مشوار منتخب مصر لكرة اليد فى هذه البطولة ، تلقى خسارتين متتاليتين من السويد و قطر قبل أن يفوز على الأرجنتين وأنجولا وتحقيق التعادل أمام المجر لينجح الفراعنة فى التأهل إلى الدور الرئيسى.

و فى الدور الرئيسى خسرت مصر بصعوبة أمام النرويج 32 /28 ثم أمام الدنمارك 26 /30 قبل أن تهزم تونس 30 /28 .

جاءت منافسة مصر على المركزين السابع و الثامن فى ظل خسارة المجر من النرويج بفارق 9 أهداف 35 /26 فى ختام الدور الرئيسى و فوز مصر على تونس بفارق 7 أهداف بنتيجة 30 /23 .

تقام البطولة بنظام تأهل أول ثلاثة منتخبات من المجموعات الأربع إلى الدور الرئيسى، مكونين مجموعتين كل منهما تضم ستة منتخبات يتم ترتيبها حسب النقاط التى صعد بها كل منتخب من الدور الأول، يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة إلى الدور قبل النهائى، ثم يلتقى الفائزان فى المباراة النهائية.

و حال فوز منتخب مصر بالمركز السابع سيضمن الدخول فى ملحق التأهيل لأولمبياد ريو طوكيو 2020 فى حالة عدم الحصول على امم أفريقيا القادمة .