سوبر كورة .. بعد تجربة سولشاير مع يونايتد..مدربين تقمصوا دور "سوبرمان" فى الدوري المصري

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد إقالة مورينيو عقب الهزيمة أمام ليفربول فى الدوري الإنجليزي منتصف ديسمبر الماضى قاد سولشاير مانشستر يونايتد فى 7 مباريات حقق خلالها الفوز ليقود الشياطين الحمر للعودة مرة أخري للمنافسة على إنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي وطبق العديد من المدربين تجربة سولشاير الأوروبية مع اليونايتد ولكن فى الدوري المصري. لمتابعة التفاصيل اضغط هنا

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