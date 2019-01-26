شكرا لقرائتكم خبر عن محمد يوسف: تعادل الزمالك و بيراميدز نتيجة تخدم الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد يوسف، المدرب العام لفريق الأهلي، إنه لا يتم النظر إلى نتائج الآخرين في مباريات الدوري، ومن المهم تجميع أكبر عدد من النقاط وتقديم كرة ممتعة لجماهير الفريق.

وأضاف يوسف في تصريحات تليفزيونية، أن الأداء الجيد هو الذي يحقق الفوز، وكل التركيز في تجهيز المصابين.

وكشف محمد يوسف المدرب العام لفريق الأهلي، أن تعادل الزمالك مع بيراميدز في مسابقة الدوري الممتاز تخدم مسيرة الأهلي في المسابقة، كاشفا أن الحديث حول الدورى يكون في الأسابيع الأخيرة من الدوري وما زال هناك نحو 20 أسبوع من الدوري.