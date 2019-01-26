شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى ضد المقاولون ..حسين رجب يحصل على الإنذار الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأكد غياب حسين رجب مهاجم الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن المباراة المقبلة للفريق والتي تجمعه بنظيره بتروجيت والمقرر اقامتها في الرابعة عصر الأربعاء المقبل على ستاد الاسماعيلية ضمن مؤجلات الجولة العشرين من الدوري .

وذلك بعد حصول اللاعب على الانذار الثالث خلال مباراة الفريق اليوم أمام المقاولون العرب والتي انتهت بفوز المصري بهدف واحد للاشئ سجله البوركينابي سعيد سينبوري.

يرتفع رصيد المصرى البورسعيدى الى 22 نقطة ويحتل المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز