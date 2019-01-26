شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات وصبحى وأجاى أهم مكاسب الأهلى أمام المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال محمد يوسف، المدرب العام لفريق الأهلي، إن فوز الفريق على مصر للمقاصة في مباراة الأمس بالدوري الممتاز الهدف منها حصد نقاطها الثلاثة وهو ما تحقق بالفوز بثلاثية نظيفة.

وأضاف يوسف، في تصريحات تليفزيونية ، من ضمن مكاسب الفريق، تسجيل الصفقات الجديدة للأهداف وهو ما نجح فيه حسين الشحات ورمضان صبحي وعودة جونيور أجاي للتهدف مجددا بعد شفاءه.

وتابع المدرب العام ، أن الأهلي يتبقى له 5 مباريات مؤجلة والأهم هو حصد نقاط المباراة حتى يستعيد المكانة الطبيعية للفريق.

وأكد محمد يوسف، المدرب العام لفريق الأهلي، أن المكسب الأول من الفوز على مصر للمقاصة هو الخروج بدون إصابات للاعبين، لاسيما أن الفترة الماضية كان يتعرض لاعب أو اثنين للإصابات.