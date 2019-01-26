كتب إسلام جمال
مقطع الفيديو، جسد كفاح ابن مدينة "بسيون" حينما كان شبلاً صغيراً وكان يسافر يومياً بالقطار إلى القاهرة للعب فى نادى المقاولين العرب.
كما سلط الفيديو الضوء على بدء رحلة الاحتراف من بوابة نادى بازل السويسرى، وكيف أجبر الفرعون المصرى أندية أوروبا للتصارع على شرائه بعد موسمه الأول خارج مصر، إلى أن ذهب لنادى تشيلسى الإنجليزى.
ورغم عدم حصوله على الفرصة الكاملة إلا أن عودة صلاح للعب فى نادى فيرونتينا الإيطالى، كان بوابة تألقه وانتقاله لنادى روما، الذى حقق
كانت هذه تفاصيل خبر فى حب محمد صلاح.. مقطع فيديو يجسد رحلة كفاح الفرعون المصرى نحو العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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