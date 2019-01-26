نشرة الجمعة.. خسائر ترتقب للنصف لبيراميدز.. وموقعة مرتقبة بين الإمارات وقطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (الخليج 365):
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إنفاق بالمليارات والخسائر تقترب من النصف.. لماذا غضب تركي آل الشيخ؟
المصري يعبر المقاولون العرب بصعوبة ويحقق فوزه الأول في عام 2019
الإمارات تهزم أستراليا وتضرب موعدا مع قطر في قبل نهائي كأس آسيا
بدلاء "العميد" في بيراميدز.. رحالة برازيلي أحرجه برشلونة.. وصربي توقف حلمه أمام الريال
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