زيزو: سياسة صفقات الزمالك اختلفت.. والأهلي فاوضني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

قال أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك الجديد، إن سياسة النادي الأبيض من حيث الصفقات اختلفت عن الماضي، لافتًا إلى أن جماهير القلعة البيضاء ستساعده للظهور بشكل جيد.

زيزو قال في تصريحات عبر شاشة "إم بي سي مصر" في الساعات الأولى من صباح السبت:"قبل دخول نادي الزمالك في مفاوضات رسمية تحدث معي أمير مرتضى المشرف على الكرة بنادي الزمالك لمعرفة شخصيتي".

وتابع :"وجدت بعد جلستي مع مسئولي الزمالك أن سياسية النادي من حيث الصفقات اختلفت فهم على علم بمستوايا إلا أنهم كانوا يريدون معرفة شخصيتي، وهذا ما يدل على الاحترافية بنادي الزمالك".

وواصل :"لن أعاني من الضغوطات بعد انتقالي للزمالك، فأنا لعبت طوال الأربع مواسم الماضية مع 13 مدربًا بمختلف المدارس".

وأكمل :"جماهير الزمالك ستكون الحافز لي من أجل الظهور بشكل جيد".

وعن دخول أندية مصرية أخرى في مفاوضات معه من أجل ضمه، كشف زيزو قائلاً :"الفترة الماضية شهدت رغبة من جانب النادي الأهلي للتعاقد معي إلا أن المفاوضات لم تصل بصورة رسمية".

كان نادي الزمالك أعلن عن تعاقده مع زيزو قادمًا من صفوف مورينسي البرتغالي لينضم لصفوف الفريق حتى 2022.